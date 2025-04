Carlos III trenca el silenci després del que ha succeït i s'obre en canal: 'Estem...'

Carlos III d'Anglaterra segueix sent notícia després d'haver estat ingressat a l'hospital a causa dels efectes secundaris del tractament contra el càncer. Malgrat aquest contratemps, el monarca ha deixat clar que continua al corrent dels esdeveniments globals, com el recent terratrèmol a Birmània. Mentre es recupera a la seva residència de Highgrove, el rei no va dubtar a enviar un missatge de suport a les víctimes d'aquest tràgic succés.

Un missatge de solidaritat després del terratrèmol

El terratrèmol de magnitud 7,7 que va colpejar el centre de Myanmar ha deixat més de 1.000 morts i milers de ferits. La tragèdia ha provocat la destrucció d'edificis, ponts i llocs sagrats, causant un gran dolor a la població local. En aquest context, el rei Carlos III i la reina Camilla van emetre un comunicat a través de les seves xarxes socials, expressant la seva profunda commoció i solidaritat amb el poble de Myanmar.

"La meva esposa i jo estem profundament commocionats i entristits pel devastador terratrèmol a Myanmar", va escriure el monarca. "La pèrdua de vides i els terribles danys a habitatges, edificis i llocs de culte ens han commogut profundament". "El poble de Myanmar ha afrontat moltes dificultats i tragèdies en el passat, i en aquests moments tan difícils, volem enviar el nostre més sentit condol".

Carlos III es recupera mentre cancel·la compromisos

L'estat de salut de Carlos III ha estat motiu de preocupació, però malgrat la seva breu hospitalització, el monarca anglès segueix endavant amb la seva recuperació. Després de rebre l'alta el mateix dia del seu ingrés, es va traslladar a la seva residència a Highgrove, on continua amb el seu descans i tractament. No obstant això, la Casa Reial va haver de cancel·lar alguns dels seus compromisos, incloent reunions que estaven programades per dijous i divendres.

Des de la seva hospitalització, els detalls sobre el tipus de càncer que pateix Carlos III segueixen sent desconeguts. Malgrat la incertesa, Buckingham Palace ha afirmat que el rei està "en el bon camí" i que el seu ingrés va ser un episodi puntual, sense majors complicacions. La seva salut continua sent una prioritat per a la família reial, que manté els mitjans i la ciutadania informats sobre el seu benestar.

Preparatius per al viatge a Itàlia

Malgrat els recents problemes de salut, Carlos III i Camilla de Mònaco ja estan preparant per al seu pròxim viatge d'Estat a Itàlia, programat per dins de pocs dies. Aquesta visita, que s'havia planejat fa mesos, segueix en peu, encara que s'ha suspès una reunió prèviament programada amb el Papa Francesc a causa de la seva pròpia recuperació després d'una pneumònia. El monarca i la seva esposa estan decidits a seguir endavant amb els seus compromisos internacionals, confiant que la situació de salut del rei es estabilitzi.