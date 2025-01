Primeres paraules d'Amor Romeira després del passat amb Merchi, mare d'Anabel Pantoja

Amor Romeira ha trencat el seu silenci i ha dit les seves primeres paraules després de tornar a visitar la filla d'Anabel. “Moltes gràcies, nois”, és l'únic que la col·laboradora ha pronunciat en ser preguntada pels reporters. Ho feia després del que va succeir amb Merchi: fondre's en una abraçada amb la mare de la influencer.

Merchi ho està passant francament malament amb el malson que viuen i la visita d'Amor ha estat de gran ajuda. Sentir la seva companyia i el seu afecte resulta primordial, i d'aquesta abraçada es desprèn la gran complicitat que hi ha entre elles. Romeira ha estat ben rebuda a l'hospital canari i, una vegada més, la col·laboradora ha demostrat com està d'unida a Anabel.

Amor Romeira trenca el seu silenci després de retrobar-se amb Merchi

Merchi és una altra de les afectades que està patint en primera persona la situació per la qual travessa Anabel. La seva neta continua ingressada a l'hospital i, encara que “hi ha estabilitat”, com va apuntar Antonio Rossi, encara cal esperar. Un dia més, Amor Romeira s'ha desplaçat fins a l'hospital per visitar Anabel i donar-li ànims.

A l'entrada l'esperava la mare de la influencer, que va protagonitzar amb Amor un gran moment. El que ha succeït amb Merchi i Amor Romeira és que ambdues s'han fos en una càlida abraçada només veure's. Després d'aquesta trobada, la canària ha pronunciat les seves primeres paraules: “Moltes gràcies, nois”, ha dit a Europa Press després de ser preguntada sobre Anabel.

Romeira va ser de les primeres a acudir a l'Hospital Universitari Materno Infantil de Gran Canària després de conèixer l'hospitalització de la filla d'Anabel. En la seva primera visita es va deixar veure amb rostre seriós i va escapar de la premsa sense mediar paraula.

En aquesta última ocasió, encara que el rictus continua sent de gran angoixa, Romeira ha tingut forces per agrair l'atenció dels mitjans. Si bé no ha donat cap detall sobre com evoluciona la petita i sobre com es troba Anabel, sí que s'ha mostrat educada.

Les hores continuen sent eternes al centre hospitalari, on amics i familiars d'Anabel no deixen de visitar-la per mostrar-li el seu suport. Amor ha donat clares mostres de la unió que té amb la influencer, però també amb Merchi. Aquesta última l'esperava a les portes de l'hospital per agrair-li el seu suport amb una càlida i forta abraçada.

Amor Romeira es fon en una abraçada amb Merchi

Les portes de l'Hospital Universitari Materno Infantil de Gran Canària són permanentment vigilades per la premsa. Davant d'elles han desfilat amics i familiars d'Anabel i David Rodríguez que s'han interessat per la salut de la petita Alma.

La influencer continua sense donar senyals de vida i tampoc la seva parella. Ambdós romanen atents a l'evolució de la petita, aliens al soroll mediàtic que la notícia ha generat als mitjans de comunicació.

Merchi ha estat l'única que sí que s'ha deixat veure als voltants del centre hospitalari. Ella ha estat l'encarregada de gestionar les visites i qui va rebre amb efusivitat a Amor Romeira. Aquesta abraçada deixa palesa com està d'unida la col·laboradora a la família d'Anabel i la complicitat que té amb la seva progenitora.

La veritat és que Romeira s'ha mantingut fidel al seu desig de no donar detalls sobre la situació de la filla d'Anabel. En tot moment ha respectat la decisió dels pares de no explicar res i ha donat clares mostres de la seva fidelitat. El que és d'agrair, sobretot en aquests moments tan delicats per a tota la família.

Motiu que ha portat al fet que Merchi li doni la benvinguda amb una gran abraçada que ha fet que Amor se senti molt estimada.