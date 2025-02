Kiko Hernández dona la clau per descobrir el talp que està venent a Anabel Pantoja

A Ni que fuéramos s'ha parlat sobre la persona que, segons Belén Esteban, està traint a Anabel Pantoja. La col·laboradora ha assegurat que algú del seu entorn filtra informació als mitjans. Kiko Hernández, sempre directe, ha destapat la veritat sobre aquest tema donant la clau per descobrir-ho.

“Belén Esteban comença a sospitar que Anabel té un talp. Aquestes sospites sorgeixen arran que només un programa de televisió està cobrint la sortida d'Anabel Pantoja i David Rodríguez de Canàries a Sevilla”, ha assegurat María Patiño. Aquesta presència exclusiva de la premsa ha despertat totes les alarmes.

Belén Esteban ha recordat com es van adonar de la situació. “El programa que hi era era Vamos a ver, de Joaquín Prat, amb una reportera que estava fent la seva feina i a aquella hora de matinada mai hi ha premsa”, ha confessat. Aquesta dada ha estat clau per començar a assenyalar possibles responsables.

Kiko Hernández parla sobre la persona que ha traït a Anabel Pantoja en directe

Un dels noms que ha sortit a la llum és el de Raquel Bollo. S'ha especulat sobre la seva possible implicació en les filtracions. No obstant això, ella s'ha desmarcat de les acusacions i ha negat tenir res a veure.

Malgrat això, Kiko Hernández ha expressat els seus dubtes: “Jo dubto completament d'ella. De fet, l'han contractat per parlar d'aquest tema i ha de guanyar-se favors per parlar sobre això. Domina poc la informació, però ha anat a l'hospital i hi ha missatges”, ha assenyalat el col·laborador.

Però Kiko Hernández no s'ha quedat aquí. Ha assegurat que a la productora de Vamos a ver treballen dues persones properes a Anabel Pantoja: Isa Pantoja i Raquel Bollo. Aquesta dada ha afegit més sospites al debat.

A més, Kiko Matamoros ha donat la seva pròpia teoria. “Jo crec que és algú que li ha donat la informació a Leticia Requejo”, ha afirmat. No obstant això, Kiko Hernández ha anat més enllà i ha donat les claus per descobrir-ho.

Kiko Hernández dona la clau per destapar la persona que està venent a Anabel Pantoja

Segons Hernández, la persona que ha venut a Anabel Pantoja ha de complir tres requisits. Treballar a Vamos a ver, voler mantenir el seu lloc costi el que costi i no tenir escrúpols en trair algú del seu entorn.

No ha donat un nom concret, però ha deixat clar que la veritat està a punt de sortir a la llum. I és que la clau principal per descobrir el talp segons Kiko és que treballa a Telecinco.

Mentrestant, al programa s'ha assegurat que segueixen esperant que el talp cometi un altre error. “Estan esperant que fiqui la pota una altra vegada per agafar-lo i dir-li: ‘T'hem enxampat’”, ha conclòs Kiko Hernández. La caça segueix oberta.