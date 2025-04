Alberto de Mònaco ja sap l'última hora: La seva germana Carolina pot respirar

El príncep Ernesto de Hannover, encara marit de Carolina de Mònaco, ha començat a superar els problemes de salut que el van mantenir allunyat de l'ull públic durant els últims mesos. Després de sotmetre's a una operació de maluc al desembre de 2024, el príncep va estar absent per un temps, usant un caminador per moure's. No obstant això, la seva recent aparició en un esdeveniment social ha demostrat que la seva recuperació avança favorablement.

Una millora visible després de la seva operació

Fa algunes setmanes, els mitjans alemanys van expressar la seva preocupació per l'estat de salut d'Ernesto de Hannover, que no s'havia vist en públic des de la seva cirurgia. Segons informes, la seva rehabilitació avançava més lentament del que s'esperava, cosa que va generar inquietud en el seu entorn. Malgrat aquests desafiaments, el príncep va reaparèixer en la celebració de l'aniversari de Sassa de Osma, esposa del seu fill Cristià, el 21 de març de 2025, a Madrid.

Aquest esdeveniment, al qual també van assistir persones properes com Isabelle Junot i Fernanda de la Puente, va ser una de les primeres ocasions en què se'l va veure en públic. Encara que no va tornar a la seva rutina habitual, la presència d'Ernesto a la festa va mostrar que està millorant i que el seu estat de salut li permet reprendre la seva vida social.

Recuperació lenta però positiva

Malgrat la manca d'avançaments ràpids en la seva rehabilitació, fonts properes a Ernesto van indicar que el seu estat de salut està millorant. En declaracions a Bunte, es va destacar que, encara que la recuperació va ser exitosa al principi, el seu progrés va ser més limitat amb el temps. Tot i així, la participació del príncep en un esdeveniment familiar és un senyal clar que està superant el període més complicat i avançant en la millora de la seva salut.

La decisió d'Ernesto d'aparèixer en públic i reprendre la seva vida social ha estat ben rebuda pel seu entorn, que temia que l'operació tingués conseqüències més duradores per a ell. Malgrat les dificultats, el príncep continua demostrant la seva voluntat de mantenir el seu paper dins de la família reial i participar en activitats importants.

Ernesto de Hannover i el seu rol en la Família Reial

Encara que la seva relació amb Carolina de Mònaco ha travessat moments complicats al llarg dels anys, Ernesto continua sent una figura clau en la vida de la família reial. Malgrat els problemes de salut que ha afrontat, el príncep continua sent una part important en les activitats familiars.

A mesura que la seva salut millora, s'espera que Ernesto torni a participar més activament en les funcions i esdeveniments públics de la Família Reial. La seva reaparició és un símbol de fortalesa, demostrant que, malgrat les dificultats, la seva dedicació i compromís amb la seva família segueixen intactes.