Ningú esperava el que ha fet Omar Sánchez en conèixer el problema d'Anabel Pantoja

Omar Sánchez ha deixat més d'un sense paraules amb la darrera i inesperada decisió que ha pres després de conèixer el nou gran problema d'Anabel Pantoja. El windsurfista no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de parlar públicament sobre les acusacions que recauen sobre la seva exdona.

Va ser a principis de gener de 2022 quan la col·laboradora va anunciar la seva separació del canari, tan sols quatre mesos després de donar-se el 'sí, vull'. Des de llavors, la relació d'aquesta mediàtica exparella ha estat pràcticament inexistent.

No obstant això, arran de l'ingrés hospitalari de la petita Alma, es va produir un petit però significatiu acostament entre Anabel Pantoja i el seu exmarit. Tant és així que, en més d'una ocasió, hem pogut veure Omar Sánchez mostrar-li tot el seu suport a la creadora de continguts.

Ara, l'esportista ha tornat a sortir a la palestra per pronunciar-se públicament sobre l'últim problema de la seva exdona. Segons ha transcendit, el Jutjat d'Instrucció número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha obert una investigació contra ella i David Rodríguez per presumpte maltractament infantil.

Com era d'esperar, el document emès per l'Oficina de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Canàries ha fet saltar totes les alarmes. Tant és així que a Anabel Pantoja no li ha quedat altra opció que sortir públicament a explicar el que ha succeït.

Per la seva banda, Omar Sánchez no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de tornar a donar suport públicament a la seva exdona. "Ànim, molta força", ha escrit el windsurfista a les seves xarxes socials.

Omar Sánchez sorprèn amb la reacció que ha tingut després de conèixer l'últim problema d'Anabel Pantoja

A més d'expressar-se a través de les xarxes socials, Omar Sánchez s'ha posat en contacte amb el programa TardeAR per enviar-li tot el seu suport i afecte a Anabel Pantoja.

Durant la seva conversa amb el citat programa de televisió, el windsurfista ha destacat que ara, en aquests temps tan turbulents, el més important és el benestar de la petita Alma.

Unes paraules que, com era d'esperar, no han passat desapercebudes per als seguidors d'Anabel Pantoja. Tant és així que molts han volgut elogiar l'actitud que ha tingut Omar Sánchez malgrat el seu conflicte amb la influencer.

Per la seva banda, aquest mateix dijous 30 de gener, la creadora de continguts va tornar al seu perfil d'Instagram visiblement dolguda. A través d'un nou comunicat, la jove ha volgut explicar què és el que realment ha succeït:

"Em dol haver de fer aquest vídeo després de tot el que he passat.[...]Tot ve perquè Alma el dia 9 pateix un episodi puntual.[...]Hi ha un protocol perquè el menor té moltíssima protecció, cosa que ens encanta i que donem suport".

Un missatge que, com era d'esperar, han entès perfectament algunes figures conegudes, entre elles Omar Sánchez. I és que, malgrat el seu distanciament, el canari ha estat sempre donant suport a Anabel Pantoja i a la seva família.