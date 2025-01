Omar Sánchez defineix a la filla d'Anabel Pantoja usant una única frase: 'És una...'

Omar Sánchez s'ha posat en contacte amb Anabel Pantoja després de rebre la notícia que la seva filla ha estat donada d'alta de l'hospital. Aquest gest de l'empresari canari ha commogut els seus seguidors, especialment per les paraules que va dedicar a la petita. En una breu, però significativa frase, Omar ha expressat: "És una lluitadora, com els seus pares".

Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, han passat per setmanes de gran incertesa. La filla de tots dos va estar ingressada a la Unitat Materno Infantil de l'Hospital de Gran Canària durant 18 dies. Finalment, aquest dilluns 27 de gener, la petita va rebre l'alta hospitalària, tal com va confirmar Anabel en una emotiva carta publicada a les xarxes socials.

"Acabem d'arribar a casa i només volíem, de veritat de cor, agrair tot el que hem sentit de la vostra part", ha escrit Anabel Pantoja. Aquestes paraules van ser el reflex de l'alleujament i agraïment de la família després de superar aquesta etapa difícil. La notícia ha estat motiu d'alegria per a amics i seguidors de la parella.

L'ingrés de la filla d'Anabel i David, amb tan sols 40 dies de vida, va commocionar a tots els propers a la família. Encara que els detalls de l'ingrés no s'han revelat, se sap que les setmanes d'hospitalització van ser complicades. Ara, després del seu retorn a casa, Omar Sánchez no va dubtar a enviar un missatge de suport públic, demostrant la seva empatia cap a la seva exparella i la seva situació.

Les declaracions d'Omar Sánchez

"M'alegro de tot cor. A descansar, viure i gaudir de la petita Alma, és una lluitadora com els seus pares", va declarar Omar a les xarxes socials. Aquestes paraules mostren l'apreci que manté cap a Anabel i la seva família, fins i tot després de la seva separació. Omar ha estat pendent dels avenços de la petita durant tot el procés, mostrant solidaritat en un moment tan delicat.

No és la primera vegada que Omar expressa públicament el seu suport. Una setmana abans, quan Anabel va compartir els primers detalls sobre l'hospitalització de la seva filla, Omar també va enviar un missatge d'ànim. "No estan sols, tot sortirà bé. Molt ànim i força, a seguir lluitant", va escriure en aquell moment, guanyant-se el reconeixement dels seus seguidors.

El missatge d'Omar ha generat milers de 'm'agrada' a les xarxes socials. Encara que ni Anabel ni David han respost públicament, el gest ha estat molt valorat pels fans i propers a la família. Des de l'ingrés de la petita el passat 9 de gener, Anabel i David han comptat amb el suport incondicional dels seus familiars i amics.

Rostres coneguts com Ana Obregón, María Patiño i Toñi Moreno han reaccionat a la bona notícia compartida per Anabel. En la seva última publicació, la col·laboradora de televisió va compartir una imatge entranyable de la seva família a la platja. "No és la millor foto, però sí que ho vaig visualitzar al meu cap per sostenir-me cada dia", va escriure Anabel, mostrant el seu agraïment per haver superat aquest difícil capítol.