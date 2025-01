Primeres paraules d'Anabel Pantoja i David Rodríguez després de passar pel jutjat

Anabel Pantoja i David Rodríguez han parlat per primera vegada després de comparèixer davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Tots dos han estat investigats com a presumptes responsables d'un delicte de maltractament infantil a la seva filla Alma. La menor ha estat ingressada a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canaria de l'11 al 27 de gener.

El centre hospitalari ha remès un informe d'ofici al jutjat sobre el seu estat. Després de la declaració davant el jutge, Anabel Pantoja ha volgut donar la seva versió dels fets. Ho ha fet a través d'un vídeo publicat a les seves xarxes socials.

En ell, ha assegurat que pateix per la situació i per haver de justificar-se davant l'opinió pública. "Em fa mal haver de fer aquest vídeo, que em veieu així després de tot el que he passat", ha començat dient.

Comunicat d'Anabel Pantoja i David Rodríguez després d'explicar la seva veritat al jutge

Ha defensat que les informacions publicades no es corresponen amb la realitat. "Estic aquí justificant-me d'alguna cosa que s'ha publicat i no ha succeït", ha afirmat.

Pantoja ha explicat que la seva filla ha estat a casa amb ells i que la situació ha estat molt complicada. Ha assegurat que tot va començar el 9 de gener, quan Alma va patir una crisi puntual.

Ha insistit que, afortunadament, tot ha sortit bé. Ha assenyalat que han seguit el protocol establert per a la protecció de menors i ha destacat que entenen la importància d'aquestes mesures.

David Rodríguez dona suport a les paraules d'Anabel Pantoja

David Rodríguez també ha recolzat les paraules de la seva parella. Encara que el jove ha deixat que la influencer s'expliqui, tots dos han afirmat que han acudit al jutge per explicar la seva veritat. Sembla ser que David Rodríguez i Anabel Pantoja ara ho estan passant malament però la seva major alegria és que estan a casa amb la seva filla.

Han subratllat que no han volgut justificar-se, sinó aclarir que sempre han protegit i estimat la seva filla. Pantoja ha lamentat les filtracions sobre el cas. Ha indicat que la seva prioritat és la salut de la seva filla i que afrontarà el que ha succeït quan sigui el moment oportú.

Finalment, Anabel ha reiterat que Alma està a casa amb ells, sana i feliç. Ha manifestat la seva intenció de seguir col·laborant amb la justícia i de reprendre la seva vida juntament amb la seva família. "Estem disposats a seguir col·laborant per estar a casa feliços els tres i seguint amb la nostra vida", ha conclòs en el seu missatge.