María Patiño aclareix per fi qui té la custòdia de la filla d'Anabel Pantoja

María Patiño ha confirmat que Anabel Pantoja manté la custòdia de la seva filla, després de conèixer-se la investigació judicial iniciada recentment. Ahir es va difondre la notícia del protocol activat pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Las Palmas de Gran Canaria relacionat amb la seva bebè. Arran de l'ingrés hospitalari d'Alma, s'ha obert una investigació per esclarir l'origen de determinades lesions recollides a l'informe mèdic.

Tal com es va aclarir a Ni que fuéramos i posteriorment va confirmar la mateixa Anabel, es tracta d'un procediment administratiu obligatori en aquests casos. Prova d'això és que la menor continua sota la cura dels seus progenitors, la qual cosa reforça la presumpció d'innocència. En cap moment la parella ha estat detinguda, sinó que van prestar declaració de forma voluntària seguint el protocol establert.

María Patiño confirma qui té la custòdia de la filla d'Anabel Pantoja

María Patiño va iniciar l'emissió de Ni que fuéramos amb l'última informació sobre la situació legal d'Anabel Pantoja. El Jutjat d'Instrucció número 3 de Las Palmas ha emprès diligències per esclarir les lesions detectades a Alma durant la seva hospitalització. Com és habitual en aquests casos, Anabel i la seva parella van ser els primers a comparèixer davant l'autoritat judicial.

En relació amb aquesta informació i la presència de tots dos als jutjats, María Patiño va confirmar que "Anabel té la custòdia" de la seva filla. La presentadora va emfatitzar que en cap moment la influencer i la seva parella han estat detinguts per aquest procediment. Tampoc han estat acusats formalment d'haver causat cap dany a la seva filla, ja que, en cas de ser així, no estarien actualment amb ella a casa.

En conseqüència, no hi ha lloc per a interpretacions errònies ni dubtes sobre la innocència d'Anabel Pantoja i la seva parella. L'Hospital Materno Infantil va aplicar el protocol establert en casos on es detecten lesions d'origen desconegut i el jutjat va actuar conforme a la normativa. Es tracta, per tant, d'una mesura rutinària adoptada en aquestes circumstàncies amb la finalitat de garantir el benestar del menor.

"Si hi hagués el més mínim dubte no estaria amb la bebè", va recalcar Patiño. Postura recolzada pels magistrats consultats, que subratllen que, davant l'existència d'indicis de delicte, es dictaria immediatament una ordre d'allunyament. En el cas d'Anabel, tal mesura no ha estat aplicada, ja que la menor roman a la seva llar amb els seus progenitors.

María Patiño dona les claus sobre l'última hora d'Anabel Pantoja

María Patiño va insistir a reiterar que el jutge no ha identificat elements que indiquin culpabilitat en Anabel Pantoja o David Rodríguez. La presentadora va revelar que va tenir coneixement dels fets amb antelació, ja que la parella va prestar declaració fa uns dies. Davant la notícia de la seva compareixença, es va comunicar amb la influencer per contrastar la informació rebuda.

La resposta d'Anabel va ser immediata, assenyalant que es tracta d'un procediment administratiu sense més rellevància. La influencer va traslladar que no existia cap raó per generar alarma respecte a la situació. Era conscient de la naturalesa del procés i la seva tranquil·litat radicava en el fet que es tractava d'una gestió habitual en aquests casos.

María Patiño sosté que la situació es resoldrà amb celeritat, en tractar-se d'un simple tràmit administratiu. "Si un jutge detectés el més mínim indici de maltractament infantil, la custòdia de la menor seria retirada immediatament", van explicar fonts judicials.

Quant a l'estat anímic d'Anabel Pantoja, la pròpia influencer va emetre un comunicat aclarint la situació. La cosina de Kiko Rivera va expressar sentir-se afectada pels rumors difosos, però confiada en el procés judicial. En aquest comunicat, va insistir que es tracta d'un protocol rutinari i va reafirmar que la seva filla es troba sana i feliç a la seva llar.