Gerro d'aigua freda per a Mar Ulldemolins després d'un cop dur a 'Com si fos ahir'

Les emocions estan a flor de pell en el nou capítol de Com si fos ahir. Mar Ulldemolins viu una situació que podria canviar-ho tot. A més, els altres protagonistes afronten situacions que posaran a prova els seus sentiments.

Tal com hem dit, si hi ha una trama que captarà totes les mirades, aquesta és la de l'Itziar, interpretada per Mar Ulldemolins. D'aquesta manera, el personatge s'enfronta a un moment crucial en la seva vida després de la mort de la seva mare.

Males notícies per a Mar Ulldemolins

L'Itziar, interpretada per Mar Ulldemolins, viu una jornada carregada de tensió. La lectura del testament de la seva mare és un esdeveniment que la té inquieta, i no està disposada a afrontar-ho sola. Per això, recorre a la Sílvia, el seu gran suport en aquests moments difícils.

No obstant això, el que hauria de ser un tràmit familiar es converteix en un autèntic misteri quan un home desconegut, l'Aniol, apareix a la reunió. La seva presència descol·loca a tothom i sembra dubtes sobre quin paper va jugar en la vida de la difunta.

Aquest gir inesperat obre la porta a noves preguntes. Qui és realment l'Aniol i quina relació tenia amb la mare de l'Itziar? Les respostes podrien donar un tomb a les certeses que fins ara tenia la protagonista.

La Marta, el Salva i un comiat encobert

Mentrestant, la Marta i en Salva planegen passar la tarda junts, però ella sembla tenir una altra idea en ment. Amb una excusa poc convincent, la Marta troba la manera de marxar i complir amb el que realment necessita fer: visitar el seu antic pis.

D'altra banda, la Gina rep un missatge de l'Àlvar i, sense dubtar-ho, accepta tornar a sopar amb ell. Serà aquest un nou inici o només un pas més en la seva relació? Haurem d'esperar a veure què passa entre ells per confirmar-ho.

Qui també mou fitxa és la Lídia, que manté la seva doble vida amb el seu amant virtual. Després d'haver seguit les seves indicacions, li envia un missatge confirmant que ha complert amb el que li demanava.

Amb secrets a punt de sortir a la llum i relacions en joc, el nou episodi de Com si fos ahir promet mantenir els espectadors en suspens. D'aquesta manera, tot fa pensar que aquesta última entrega de la setmana no deixarà indiferent a ningú.