Alba Carrillo se la juga i diu el que tothom pensa sobre Anabel Pantoja

Alba Carrillo ha trencat el seu silenci per parlar sobre un dels temes de més actualitat: el nou problema d'Anabel Pantoja. La model ha tornat a les seves xarxes socials per dir el que tothom pensa sobre l'última i dura acusació que han abocat sobre la influencer.

Va ser el passat 27 de gener quan, després de 18 dies ingressada a l'UCI de l'hospital Materno de Gran Canària, la petita Alma va rebre l'alta hospitalària. En aquell moment, tot apuntava que aquesta mediàtica família per fi anava a tornar a poc a poc a la normalitat, però res més lluny de la realitat.

Fa només unes hores, s'han tornat a encendre totes les alarmes al voltant d'Anabel Pantoja i David Rodríguez. I és que, tal com ha transcendit, el Jutjat d'Instrucció número 3 de Las Palmas de Gran Canària ha obert una investigació contra ells per presumpte maltractament infantil.

No obstant això, res més sortir a la llum aquesta notícia, ha estat la mateixa creadora de continguts la que ha volgut aclarir aquest tema a les seves xarxes socials. Visiblement afectada, ha defensat la seva innocència, al·legant que tan sols es tracta d'un procediment rutinari.

Com era d'esperar, aquesta notícia ha generat un autèntic enrenou a les xarxes socials. Tant és així que milers d'usuaris no s'ho han pensat dues vegades a l'hora d'emetre judicis de valor sobre la parella.

Tanmateix, també hi ha qui ha optat per donar suport a Anabel Pantoja en aquests durs moments de la seva vida, entre ells, Alba Carrillo. La model ha acudit a les seves xarxes socials per dir el que tothom pensa sobre la influencer.

Encara que és conscient de totes les crítiques que pot rebre, la col·laboradora de televisió se l'ha jugat davant la resta d'internautes per defensar la innocència de la influencer. A més, no ha tingut cap problema a demanar “cautela”, ja que “ens falta tota la informació del món”.

Alba Carrillo se la juga a les xarxes i diu el que tots pensen sobre Anabel Pantoja

A través d'un vídeo que ha publicat a les xarxes, Alba Carrillo ha donat la seva opinió personal sobre l'últim problema d'Anabel Pantoja. Tant és així que ha volgut deixar molt clar que parla “com a ésser humà, com a mare... No com a col·laboradora de televisió ni com a personatge”.

A més, després d'assegurar que no té “ni idea del que ha passat”, no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de demanar als internautes “cautela” i “presumpció d'innocència sempre”.

“No som jutges, no som qui per satanitzar ningú ni emetre judicis de valor quan ens falta tota la informació del món”, ha assegurat Alba Carrillo de manera taxativa.

A més, Alba ha volgut aprofitar l'ocasió per carregar contra els mitjans de comunicació pel tracte que han donat a l'última notícia relacionada amb Anabel Pantoja:

“Em sembla fatal que cadenes sensacionalistes hagin posat aquesta notícia ja als telenotícies perquè al final després tot això queda i aquestes coses poden fer molt de mal”.

Per tot això, i encara que no és amiga d'Anabel Pantoja, Alba Carrillo ha alçat la veu per demanar, si us plau, “mesura a l'hora d'escriure comentaris”. “Em sembla que és un acte d'humanitat, esperar i deixar que la justícia actuï”, ha afegit la model.

Alba considera que “no som ningú per opinar de certes coses lliurement i d'una manera sensacionalista”. “Em fa ràbia, com a ésser humà, que no entenguem aquesta qüestió... No, no. Calma, si us plau”, ha sentenciat.