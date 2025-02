Sonen les alarmes amb Camilo Blanes, fill de Camilo Sesto: 'No és la meva mare'

Tornen a saltar totes les alarmes al voltant de Camilo Blanes, i tot per la inesperada confessió que ha fet sobre Lourdes Ornelas. "Aquella no és la meva mare", ha assegurat el fill de Camilo Sesto durant la seva última entrevista.

Des de fa mesos, la preocupació i impotència dels éssers estimats de Camilo no ha deixat d'augmentar progressivament. No obstant això, des de fa unes setmanes, aquest sentiment s'ha intensificat de manera considerable després de l'alarmant decisió que ha pres.

Camilo Blanes va decidir esborrar el seu perfil d'Instagram, aparador pel qual la seva mare podia veure el que passava dins de la famosa casa de Torrelodones que va heretar de Camilo Sesto.

Ara, ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades després de l'última i preocupant entrevista que li ha concedit a Pronto. A través d'una videotrucada, la citada revista va tenir l'oportunitat de saber com es troba actualment.

No obstant això, el que realment va fer saltar les alarmes ha estat la revelació que ha fet Camilo Blanes, també conegut com a Sheila Devil, sobre la identitat de la seva mare biològica.

Durant aquesta entrevista, el periodista del citat mitjà li va preguntar per la seva complicada relació amb Lourdes Ornelas, moment en què va deixar molt clar que "aquella no és la meva mare".

Camilo Blanes, fill de Camilo Sesto, fa saltar totes les alarmes

No obstant això, lluny de quedar-se aquí, Camilo Blanes va assegurar que la seva veritable mare no és Lourdes Ornelas, sinó la cantant de temes tan coneguts com La gata bajo la lluvia. "Jo soc filla de Rocío Dúrcal", va tornar a recalcar el fill de Camilo Sesto.

Com era d'esperar, aquesta resposta va deixar sense paraules l'entrevistador, tant és així que tan sols va poder reaccionar amb un "com?". "Que la meva mare és Rocío, això és...", li va tornar a dir Sheila Devil.

Unes paraules que el comunicador no va trigar a retreure-li a Camilo Blanes. "Lourdes està lluitant molt per tu", li va recordar. "Que no és la meva mare... No siguis pesat", li va dir el fill de Camilo Sesto, visiblement enfadat.

No obstant això, aquest no va ser l'únic desacord que va tenir amb el seu interlocutor. I és que, en un moment de l'entrevista, Sheila Devil no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de fer-li un important recordatori relacionat amb el seu canvi de gènere.

"No t'assabentes del que soc. Estàs parlant amb una dona, no amb un home[...]Jo mai he estat un noi. M'estan donant ganes de deixar de parlar amb tu", li va recriminar Camilo al periodista, després que es referís a ell en gènere masculí.

Finalment, Camilo Blanes també va voler desmentir els rumors sobre el seu últim i suposat ingrés en una clínica de desintoxicació: "Em trobo a casa meva. No he ingressat en cap lloc, això és fals. Estic a casa, molt tranquil·la".