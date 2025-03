Meghan Markle hauria parlat amb el príncep Harry sobre el divorci: 'Planeja...'

Les vides de Meghan Markle i el príncep Harry sempre han estat objecte d'atenció. Des de la seva sortida de la Família Reial fins a les seves decisions personals, cada pas que fan està sota l'escrutini públic. Tanmateix, ara, en un moment crític, la duquessa de Sussex sembla haver pres una postura ferma pel que fa al seu futur al costat del príncep.

La preocupació de Meghan Markle pel retorn de Harry al Regne Unit

Després del diagnòstic de càncer de Carles III, les tensions familiars s'han intensificat. Mentre el rei lluita contra la malaltia, la relació de Harry amb el seu pare continua sent un tema delicat. Malgrat la separació que han mantingut, els rumors suggereixen que el príncep Harry podria considerar tornar al Regne Unit per donar suport al seu pare en els seus últims dies.

Tanmateix, Meghan Markle hauria deixat clar que no està disposada a permetre que Harry torni al Regne Unit, segons apunta El Nacional. La parella ha enfrontat una pressió mediàtica constant i Meghan no desitja que la seva família es vegi atrapada en el focus una vegada més.

La decisió del duc de Sussex que podria acabar amb el seu matrimoni

Segons diverses fonts properes a la parella, la postura de Meghan Markle és clara. Si Harry decidís tornar al Regne Unit sense la seva aprovació, les conseqüències serien greus. La relació de la parella, que ja ha passat per diverses proves, podria veure's profundament afectada.

D'altra banda, la salut del rei Carles III, qui planeja estar al capdavant del seu càrrec com a cap d'Estat fins al final dels seus dies, està en joc. Encara que s'ha sotmès a quimioteràpia i manté un estil de vida saludable, el càncer continua avançant. La situació ha generat un dilema en el príncep Harry: quedar-se amb la seva família als Estats Units o tornar per donar suport al seu pare en els seus últims dies.

L'encreuament en què es troba Harry

Meghan Markle, centrada en el benestar dels seus fills i la seva estabilitat familiar, ha estat taxativa en la seva postura. La duquessa no estaria conforme que Harry tornés a la Casa Reial, separant-se de la seva família i allunyant-se de la seva vida als Estats Units. En les seves paraules, qualsevol decisió que amenaci aquesta estabilitat no serà acceptada.

Meghan Markle ha deixat clar que la família ha de ser sempre la prioritat, defensant el que per a ella és crucial. Si bé la reconciliació entre Harry i el seu pare podria ser possible, tot apunta que l'estabilitat familiar serà el factor decisiu per a Meghan. El futur de la relació i la vida dels Sussex sembla dependre de la decisió que prengui el príncep Harry en els pròxims dies.