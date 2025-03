Confirmada la gran notícia de la reina Letícia i Beyoncé: ningú ho havia imaginat

La reina Letícia i Beyoncé comparteixen un vincle que ningú s'esperava: tenen la mateixa dissenyadora de joies. Aquesta és la gran notícia que s'acaba de confirmar per part d'una de les creadores de la firma PdPaola. Es tracta d'una marca que va començar de la nada i que, avui dia, té entre les seves clientes la reina i l'artista internacional.

Ambdues han triat les joies dissenyades per l'artista espanyola, Paola Sasplugas. La dissenyadora ha aconseguit captar l'atenció de celebritats de perfil alt, mostrant l'elegància i la sofisticació que les seves peces reflecteixen. Letícia i Beyoncé han sucumbit als seus dissenys i avui, formen part d'una clientela de les més exclusives.

El vincle que uneix la reina Letícia amb Beyoncé

Existeix una connexió que ningú s'esperava entre la reina Letícia i Beyoncé. La moda és un llenguatge universal, i en aquest sentit, la dona de Felip i l'artista internacional acaparen les mirades pels seus estils.

En aquest sentit, la gran notícia que s'acaba de confirmar sobre la reina Letícia i Beyoncé és que comparteixen la mateixa dissenyadora de joies. Es tracta de la firma espanyola PdPaola fundada pels germans Sasplugas la qual firma compleix 10 anys. El que va començar sent un projecte humil, va acabar convertint-se en una de les marques que llueixen alguns dels rostres més coneguts.

Paola i Humbert, recorden en la seva entrevista per a El Mundo, com va ser la cantant nord-americana la primera a lluir les seves joies. “La primera va ser Beyoncé”, explica Paola sobre com va ser una amiga seva la que li va enviar una foto portant una de les seves joies. “Va ser en una sessió fotogràfica que li van fer a casa seva”, ha explicat.

Després d'ella, es van anar sumant famoses que van confiar en la firma catalana per lluir joies exclusives. Així va ser com la reina Letícia va passar a formar part de la llarga llista de clientes il·lustres que demanaven tota mena de complements.

Beyoncé, coneguda pel seu estil impecable, ha estat fotografiada amb un collaret de PdPaola que presenta abelles, un gest al seu sobrenom "Queen B". Per la seva banda, la reina Letícia ha estat vista en diverses ocasions amb arracades de la mateixa marca, demostrant el seu suport a dissenyadors espanyols.

La reina Letícia i Beyoncé comparteixen el mateix gust per les joies

La influència de figures com la reina Letícia i Beyoncé en el món de la moda és innegable. Les seves eleccions de joieria no només ressalten el seu estil personal, també impacten en les tendències i en la visibilitat de les marques que trien. Gràcies a figures com elles, la firma catalana ha aconseguit augmentar els seus punts de venda i la seva fama.

Ambdues dones, a través de la seva elecció de joies, han contribuït a elevar la visibilitat de PdPaola en l'àmbit internacional. La firma ha aconseguit posicionar-se com un símbol de luxe accessible, gràcies a l'exposició que han brindat aquestes celebritats. Això ha permès que més persones s'interessin per la marca i les seves creacions úniques.

Paola reconeix que és un gran impacte veure els seus dissenys en persones com la reina Letícia o Beyoncé i agraeix el suport al seu treball. Sobretot, perquè es tracten de peces petites i senzilles que transmeten la filosofia de la marca.

En el cas de la dona de Felip, sempre ha donat suport als petits emprenedors espanyols. Sempre que té ocasió, llueix alguna peça relacionada amb la moda espanyola, donant així visibilitat als dissenyadors locals. Sense anar més lluny, després de la DANA que va assotar València, va apostar en un dels seus esdeveniments per lluir unes arracades d'una empresària valenciana.