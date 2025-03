Ningú esperava el que Anabel Pantoja acaba d'explicar sobre David Rodríguez

Anabel Pantoja i David Rodríguez van viure fa un parell de mesos un dels moments més difícils de la seva vida per l'ingrés hospitalari de la seva filla Alma. Una situació que ha posat a prova la parella sobre la qual fins i tot s'ha arribat a dir que travessava una profunda crisi. No obstant això, la neboda d'Isabel Pantoja ha deixat clar el que sent pel seu xicot amb la seva última publicació en la qual fa una reflexió sobre la definició de l'amor.

Amb el desig de tancar totes les especulacions sobre la seva relació amb el pare de la seva filla, l'andalusa ha fet ús, una vegada més, de les seves xarxes. Anabel ha insistit en com n'està d'enamorada de David Rodríguez, deixant a la vista quins són els seus sentiments actuals cap a aquest.

“L'amor és que vinguin a buscar-te. A la feina, al final d'un dia trist, a l'escola, a l'estació de tren, després d'un partit esgotador, per sorpresa, quan no ho esperaves", deixava escrit al seu perfil.

Anabel Pantoja per fi desvela el que per a ella significa tenir a David Rodríguez a prop

I va afegir: "Fins i tot, sobretot, quan menys ho mereixies”, es podia llegir als stories del seu compte personal d'Instagram.

Si bé no es referia de manera explícita al cordovès, el cert és que és una manera d'aclarir com es troben després de la complicada situació per la qual travessen.

Al llarg d'aquesta reflexió sobre l'amor compartida per Anabel Pantoja, es pot deduir que per a ella és en els gestos quotidians quan més es pot demostrar aquest sentiment. La creadora de contingut es fixava en una columna signada per l'escriptora Laura Ferrero publicada en un mitjà digital confirmant que coincideix amb el seu concepte d'amor.

El cert és que aquesta no és l'única publicació que Anabel ha dedicat entre línies al seu noi últimament. Fa uns dies la influencer compartia una publicació en la qual demanava als seus seguidors que no deixessin "res per a després". Segons ella, no hem de confiar-nos creient que "tenim temps".

Anabel Pantoja ha tancat la polèmica sobre una suposada crisi sentimental

Juntament amb una imatge en la qual apareixien abraçats els protagonistes de la pel·lícula Ghost, Pantoja explicava que la seva intenció ara és gaudir del moment. La instantània recorda com d'units estan en aquests moments ella i el pare de la seva filla. Respecte a la frase, la sevillana no tardava a posar-la en pràctica tal com va deixar veure en el seu recent viatge a la capital hispalense.

Fa tan sols uns dies Kike Calleja donava més dades sobre la suposada crisi de la qual alguns parlen. El col·laborador de Vamos a Ver recordava les paraules del xicot d'Anabel Pantoja. "David sí que va reconèixer que les coses no estaven molt bé amb Anabel, que hi havia friccions", començava dient.

A continuació, Antonio Rossi posava les seves paraules en context explicant que l'entorn d'Anabel estava posant les coses difícils al fisioterapeuta. "David s'ha enfrontat a un batalló, que és el cercle d'Anabel. I això clar que fa friccions", argumentava el periodista.

No obstant això, i malgrat aquests rumors de crisi, Anabel ara ha decidit fer el pas assegurant que ella ha trobat l'amor en la seva actual parella.