Sorpresa pel que Leo Messi ha confirmat sobre Antonela Roccuzzo: 'Ens costa'

Veure créixer els fills és una de les experiències més emocionants, però també una de les més difícils per a qualsevol pare. A mesura que avancen en edat, comencen a prendre decisions pròpies i, en alguns casos, a separar-se per moments del nucli familiar.

Per a Leo Messi, aquest procés s'ha tornat més evident amb el seu fill gran. I és que Thiago, amb tan sols 12 anys, ja comença a fer els seus primers passos en el món del futbol.

Sorpresa per les paraules de Leo Messi sobre el seu fill gran

El marit d'Antonela Roccuzzo va recordar la seva pròpia experiència quan va haver de deixar Rosario per mudar-se a Barcelona. En una entrevista amb Zane Lowe, a Apple Music, Messi va reflexionar sobre com de difícil li resultaria veure el seu fill travessar una situació similar.

"Se'm fa difícil pensar que pugui passar per una situació com aquesta. Fins i tot, ara ha de viatjar durant 15 o 20 dies per un torneig i ja ens costa", va expressar l'argentí.

Leo Messi va viure en carn pròpia el que significa deixar enrere la infància i enfrontar-se a un món completament nou. No obstant això, en recordar aquell moment, reconeix com de dur seria per a ell i Antonela Roccuzzo veure Thiago travessar quelcom similar.

Antonela Roccuzzo, clau en l'estabilitat familiar

Des que van començar la seva relació, Roccuzzo ha estat el pilar fonamental en la vida de Messi. Al llarg dels anys, la parella ha prioritzat l'estabilitat familiar per damunt de tot, assegurant-se que Thiago, Mateo i Ciro creixin en un ambient ple d'estima.

La criança dels seus fills sempre ha estat una prioritat per a tots dos. Encara que el futbol ha portat Leo Messi a recórrer el món, Antonela ha estat l'encarregada d'assegurar-se que creixin amb els peus a terra.

Al llarg de la seva carrera, Messi ha estat un referent dins i fora del camp. El seu talent ha marcat una era en el futbol. No obstant això, el seu costat més humà és el que l'ha convertit en un ídol encara més gran.

Les seves paraules reflecteixen la sensibilitat amb què viu el seu rol com a pare i el fort vincle que manté amb la seva família. Mentre continua brillant amb l'Inter de Miami, l'argentí enfronta un altre tipus de desafiaments, aquesta vegada des de la seva faceta més personal: la d'un pare.