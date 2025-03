Ningú esperava el que José Saborido ha explicat sobre Susana Saborido: 'És molt...'

José Saborido, germà de Susana Saborido, ha trencat el seu silenci a televisió. Per primera vegada, ha concedit una entrevista per parlar de l'esposa de Joaquín Sánchez i ha deixat sorprès a tothom. I és que ningú imaginava el que anava a explicar d'ella.

Així, a més de revelar que el seu cunyat li ha estat infidel en nombroses ocasions a la seva germana, ha fet una descripció d'ella força dura. D'aquí que hagi manifestat que “és molt especial” i que “segueix amb el seu marit perquè prioritza tenir una vida tranquil·la en l'aspecte econòmic”.

José Saborido trenca el seu silenci i destapa les infidelitats de Joaquín Sánchez

Joaquín Sánchez i Susana Saborido porten dies en el focus mediàtic després que sortissin a la llum uns missatges d'ell, tenint converses pujades de to amb Claudia Bavel. Davant aquestes, la parella ha reaccionat mostrant-se unida i manifestant que segueix estimant-se.

Però en les últimes hores, per si no fos prou, ha aparegut en escena José Saborido, germà de l'esposa de l'exfutbolista. Per primera vegada va parlar a televisió, concretament a ¡De Viernes!, per posar en escac el matrimoni.

Ho va fer destacant que el bètic ha estat infidel en nombroses ocasions a la seva esposa i que ella ho sap. D'aquí que en més d'una ocasió “ha dormit al sofà”.

José Saborido explica els detalls més inesperats i durs sobre Susana Saborido

A més de les revelacions sobre la dinàmica matrimonial, José Saborido va oferir una descripció de Susana que ha sorprès a molts. I és que la mateixa va demostrar que no és gaire l'afecte que sent per ella.

Tant és així que va exposar: “La meva germana segueix amb el seu marit perquè ella prioritza tenir una vida tranquil·la en l'aspecte econòmic. Vol gaudir de la vida i que no li falti de res”.

A la qual cosa José va afegir: “És molt especial. Per exemple, els meus fills, que tenen 5 i 6 anys, l'han vista dues vegades a la seva vida”.

Per si no fos prou, va aprofitar per destacar que ella no manté una bona relació amb la família de Joaquín. Ho va fer dient: “A la casa de la família del meu cunyat, ella no entra des de fa molts anys, perquè no es parlen. La mare d'ell, Ani, és una dona encantadora i bona persona, però la meva germana no la pot ni veure”.

“Han existit molts problemes perquè ell té un costum i és que cada Nadal ajuda la seva família fent-li un bon regal: 60.000 €. I ho ha de fer d'amagat perquè, si s'assabenta la meva germana, hi ha problemes importants”.

A la qual cosa José Saborido va afegir: “Ella va tancar el seu cercle amb el seu marit, les seves filles i les seves amigues. Els altres no compten per a ella. Li agrada la vida bé, que no li falti de res, de luxe, de viure bé”.

“Li agrada la fama, li agrada destacar i, de fet, a poc a poc, s'està ficant a televisió. Li agrada portar la veu cantant, sempre. La que mana en la relació és ella, almenys a casa, perquè després ell fa el que vol”.

Les declaracions de José Saborido han generat un gran enrenou en mitjans i xarxes socials. Mentre alguns critiquen l'exposició pública d'assumptes familiars, altres consideren valent que ell hagi compartit la seva versió dels fets. La imatge pública de Joaquín i Susana, que sempre s'ha mostrat sòlida i unida, es veu ara qüestionada per aquestes revelacions.

Les seves paraules han generat debat sobre la veritable naturalesa del seu matrimoni i les prioritats que cadascú té dins de la relació. Només el temps dirà com afectaran aquestes revelacions a la parella i al seu entorn familiar.