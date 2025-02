El nom de Joaquín Sánchez ha quedat embolicat en una nova polèmica que sacseja el seu matrimoni amb Susana Saborido. El programa Ni que fuéramos ha destapat una sèrie de missatges privats entre l'exjugador i l'actriu de cinema per a adults Claudia Bavel. Aquestes revelacions posen en el punt de mira la llegenda del futbol, qui fins ara no ha fet declaracions al respecte.

La notícia ha causat enrenou, especialment després que se sabés que aquests missatges daten del 20 de desembre de 2023 i del 20 d'agost de 2024. Les converses deixen entreveure una intenció de trobada entre ambdós, encara que finalment no es va concretar. Malgrat això, el contingut dels missatges ha generat especulacions sobre l'impacte que podria tenir en el seu matrimoni.

Aquesta filtració ocorre en un moment clau per a Joaquín, qui actualment es troba promocionant el seu programa El Capitán en América. En ell, s'ha vist com la seva relació amb Susana Saborido s'ha mantingut sòlida durant dècades. No obstant això, aquesta nova situació podria posar a prova la seva estabilitat matrimonial.

Els missatges que fan tremolar el matrimoni de Joaquín Sánchez i Susana Saborido

Ni que fuéramos va revelar en exclusiva els missatges que hauria intercanviat Joaquín Sánchez amb Claudia Bavel a través d'Instagram. Segons la informació divulgada, la conversa va començar el 20 de desembre de 2023, quan l'actriu li va enviar una fotografia. La resposta de l'exfutbolista va ser immediata: "M'he quedat sorprès".

A partir d'aquí, la xerrada va avançar amb un to cada vegada més càlid. En els missatges, Joaquín va proposar a Bavel trobar-se a Barcelona, ciutat a la qual havia viatjat per compromisos laborals. Concretament, li va suggerir veure's a l'Hotel Colonial per prendre una copa, però la trobada no va arribar a materialitzar-se.

El 20 d'agost de 2024, mesos després del seu primer intercanvi, Joaquín va contactar novament amb Bavel. Aquesta vegada, es trobava a Barcelona. Li va preguntar on era i, després d'assabentar-se que ella estava a deu minuts de l'Hotel W, va intentar concretar una nova trobada.

No obstant això, l'exjugador li va comentar que no estava sol, ja que, segons explica, "li fa cosa" deixar-lo sol. Pel que tot indica que va ser aquest el motiu pel qual la cita es dugués a terme.

Els missatges van anar pujant de to. En un moment donat, Joaquín va escriure: "D'acord, cor, t'anava a dir de prendre-la aquí, tranquil·lament, però ja és tard. El dia en què coincidim serà de traca". No obstant això, Claudia Bavel no es va mostrar molt convençuda: "Amor, és que no et conec com per anar-me'n a prendre alguna cosa a la teva habitació", va respondre.

Joaquín va intentar suavitzar la situació, assenyalant que ell tampoc se sentiria còmode. No obstant això, la conversa no va acabar aquí. Bavel va respondre amb un missatge suggerent: "Em fa pena no poder conèixer-nos", i després va afegir: "M'has deixat amb totes les ganes".

Aleshores, l'actriu va voler anar una mica més enllà demanant-li que intentés buscar alguna solució al respecte. Davant d'això, Joaquín va tancar la xerrada amb un escuet: "Estic en això".

El silenci de Joaquín Sánchez

Fins al moment, Joaquín Sánchez no ha emès cap comentari sobre els missatges filtrats. El seu matrimoni amb Susana Saborido, amb qui porta més de dues dècades, podria estar en una situació complicada després d'aquestes revelacions.

Curiosament, la filtració arriba en plena emissió de El Capitán en América, on s'ha mostrat com Joaquín i Susana van renovar els seus vots matrimonials. Aquest episodi pren ara una nova dimensió després de l'aparició d'aquests missatges.

Per la seva banda, Claudia Bavel ha reaccionat a les xarxes socials de manera ambigua. "Què ha passat? Algú m'explica?", va escriure, insinuant que desconeix la repercussió de la notícia.

La filtració dels missatges entre Joaquín Sánchez i Claudia Bavel ha sacsejat els fonaments d'un matrimoni que semblava inquebrantable. Amb el silenci de Joaquín com a única resposta, molts es pregunten si aquesta crisi serà superable o marcarà el final de la seva relació amb Susana Saborido.