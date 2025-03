Gloria Camila Ortega confirma la millor notícia sobre José Ortega Cano: 'Increïble'

José Ortega Cano ha donat una alegria a tota la seva família. Es troba genial de salut després de la seva aparatosa caiguda al metro de Madrid. Així ho ha confirmat Gloria Camila Ortega a través de les seves xarxes socials confirmant que José Ortega va anar al seu aniversari i que ella s'ho va passar: "Increïble".

El passat cap de setmana, l'exdestre va aconseguir reunir els seus tres fills en una trobada molt especial. El motiu no podia ser millor: la celebració de l'aniversari del seu fill menor.

L'esdeveniment va tenir lloc al Restaurant BrasaYLeña de San Sebastián de los Reyes. Va ser una reunió entranyable en la qual no van faltar els somriures i els moments emotius. La família va immortalitzar la jornada amb una fotografia que reflecteix la bona sintonia entre ells.

José Ortega Cano gaudeix passant temps amb Gloria Camila Ortega i tots els seus fills

Malgrat els moments complicats que ha travessat Ortega Cano, se'l va veure en plena forma i gaudint del dia amb els seus fills.

Als seus 71 anys, el torero ha demostrat que la seva salut està en bon estat. No han estat temps fàcils per a ell. Fa uns mesos va patir un aparatós accident en caure a les escales del metro de Madrid.

El seu estat va preocupar el seu entorn, però avui es pot dir que està completament recuperat. La seva fortalesa ha quedat en evidència durant aquests últims dies.

Des del seu divorci d'Ana María Aldón, Ortega Cano ha optat per una vida molt més tranquil·la. Ha decidit mantenir-se allunyat de l'exposició mediàtica i centrar-se plenament en els seus fills. La seva família és ara la seva prioritat absoluta.

Gloria Camila Ortega confirma la millor notícia sobre José Ortega Cano

El passat dimarts 25 de febrer, la seva filla Gloria Camila Ortega va celebrar la seva festa d'aniversari. Va ser un esdeveniment divertit, amb una temàtica de disfresses que va sorprendre a tothom. Per a l'ocasió, Ortega Cano no va dubtar a sumar-se a la festa i es va disfressar igual que la resta dels convidats.

Ortega Cano va arribar acompanyat del seu fill gran, José Fernando, i de Marina, una persona de la seva màxima confiança. En les imatges compartides per Gloria Camila a les xarxes socials, el torero apareix somrient i relaxat. “Increïble com m'ho vaig passar i com la gent va venir d'artistes urbans”, va escriure la jove al seu compte d'Instagram.

Amb aquestes paraules, Gloria Camila ha confirmat la millor notícia sobre el seu pare: José Ortega Cano està bé de salut, feliç i centrat en el més important per a ell, els seus fills. Una notícia que, sens dubte, alegra els seus seguidors i éssers estimats.