Confirmat el rumor sobre Joaquín Sánchez i Susana Saborido: 'Són una parella...'

Joaquín Sánchez i Susana Saborido es convertien en notícia fa uns dies per una cosa que res té a veure amb el documental d'Antena 3 i del qual són protagonistes. Ni que fuéramos destapava uns missatges pujats de to entre l'exfutbolista i la model Claudia Bavel que posaven en dubte l'estabilitat del matrimoni. Després de diversos dies en el punt de mira, Belén Esteban donava el seu punt de vista sobre aquesta informació: "Són una parella que s'estimen", sentenciava l'ex de Jesulín de Ubrique.

Si bé durant l'emissió d'El capitán en América l'audiència ha assistit a la segona boda de Joaquín i Susana, ara la seva relació s'ha posat en dubte.

Els missatges dels quals tant es parla evidencien la intenció de Joaquín de trobar-se amb Claudia Bavel a Barcelona. El futbolista, en una de les converses, datada el desembre de 2023, pregunta a la model: "Per on ets?".

Joaquín Sánchez i Susana Saborido es mantenen units al marge de la polèmica

Una conversa que més endavant pujava de to quan Bavel escriu: "Jope, és que m'has deixat amb totes les ganes. Busca una solució per veure'ns". Una proposta a la qual l'exesportista contesta amb un breu "en això".

En un altre dels diàlegs, Joaquín Sánchez convidava la model a “prendre una copeta a la seva habitació”. Una trobada que finalment no es va produir, ja que l'excapità del Betis no volia deixar sol a Fran Fajardo, amb qui es trobava llavors. Així i tot, el sevillà sí que va deixar clar el seu desig de trobar-se amb la model en una altra ocasió.

Arran de sortir a la llum aquestes converses, ha estat quan l'ex de Jesulín ha pres la paraula posant-se del costat de la parella. "Jo crec que Joaquín s'ha equivocat i Susana l'ha perdonat", sentenciava la col·laboradora de Ni que fuéramos.

La reacció de Susana Saborido després de conèixer les converses de Joaquín Sánchez amb Claudia Bavel

Mentrestant, Giovanna González desvelava a Vamos a ver la reacció de Susana Saborido després de conèixer aquesta informació relacionada amb el seu marit. La dona de Sánchez decidia pujar a les seves xarxes una fotografia en la qual apareix besant la seva parella acompanyada de la paraula "sempre".

Malgrat aquesta posada en escena, la col·laboradora de Telecinco assegurava que quan el passat divendres es va fer pública la notícia la parella va tenir una discussió "molt forta". Giovanna González afirmava que Saborido es va endur "un disgust" i va retreure la seva actitud a l'exesportista. "Li diu que per què havia d'estar enviant aquests missatges i amb aquesta persona, no entenia per què no pensava", explicava la citada col·laboradora.

Joaquín Sánchez, per la seva banda, ha decidit no pronunciar-se sobre el tema malgrat estar al centre de la polèmica. Després de la gran quantitat de crítiques rebudes a les xarxes socials, l'andalús per ara ha decidit que el més oportú és mantenir-se en silenci.