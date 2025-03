Ningú esperava la notícia que Kiko Hernández ha donat sobre Álvaro Muñoz Escassi

Kiko Hernández ha comentat a Ni que fuéramos la participació d'Álvaro Muñoz Escassi a Supervivientes. El col·laborador, sense amagar la seva indignació, explicava que l'ex de Lara Dibildos no ha donat ni donarà cap joc en el reality de Telecinco. "No es pot esperar res d'una persona que no dona de si", afirmava rotund el marit de Fran Antón.

Hernández, per justificar les seves paraules, recordava la participació d'Escassi en l'edició de 2009 en el mateix concurs. Llavors el genet va protagonitzar una aparatosa caiguda que va provocar la seva evacuació immediata de l'illa. Segons el tertulià aquest va ser l'únic moment televisiu que llavors va donar Escassi, és per aquesta raó per la qual ara avança el que succeirà amb ell en les pròximes setmanes.

Escassi, durant la seva primera aventura en el reality tenia 34 anys. El temps que va romandre a Supervivientes, si bé no va protagonitzar cap romanç, es va centrar únicament en les proves i la convivència. Un total de 56 dies com a concursant que es van veure interromputs per un esquinç després del qual va resultar enguixat.

Kiko Hernández alerta del que succeeix amb Álvaro Muñoz Escassi a Supervivientes

Tal com recordava Kiko Hernández en una de les jornades d'aventura, Escassi va patir un desafortunat accident mentre pujava per una muntanya. Pensant que podria agafar-se d'un arbre per impulsar-se es va subjectar d'una branca podrida que va cedir sota el seu pes provocant una important caiguda. Álvaro es va torçar el peu per culpa de l'impacte, cosa que va obligar a la seva evacuació immediata de la platja i el seu posterior trasllat a l'hospital.

16 anys després, l'ex de María José Suárez ha tornat a Hondures. Durant els dies que porta de concurs, segons apuntava Kiko Hernández, Escassi no ha donat cap titular.

L'únic moment destacat va ser fa uns dies quan el sevillà va mostrar la seva emoció en rebre les felicitacions dels seus dos fills amb motiu del Dia del Pare. "Són el que més vull al món i estic molt orgullós dels dos", va assegurar entre llàgrimes.

Escassi ja ha format part d'altres concursos més enllà de Supervivientes

En la seva presentació com a concursant de l'actual edició el supervivent va explicar com es prenia aquesta segona oportunitat. "Una mica més gran, però amb moltíssimes ganes", va assegurar quan va confirmar que havia fitxat pel reality.

Encara que per ara, com apunta Hernández, no sembla que el genet es converteixi en líder d'aquesta edició, la veritat és que Escassi li ha agafat el gust als concursos.

Supervivientes no és l'únic reality en què ha participat. També ha estat a MasterChef Celebrity, format en el qual va compartir espai amb Blanca Romero, qui va confessar durant una gala que havien mantingut una relació. A més, també va tenir ocasió de demostrar el seu talent a la pista en el programa Baila como puedas.

Queda clar que encara que Muñoz Escassi no ocupi un lloc destacat en els citats espais el seu nom és un clar reclam per a l'audiència, fins i tot encara que no destaqui per res.