Álvaro Muñoz Escassi no es talla a l'hora de definir la seva relació amb Sheila Casas: 'És una...'

Després de mesos en el focus mediàtic, Álvaro Muñoz Escassi ha decidit parlar obertament sobre la seva relació amb Sheila Casas. Durant la seva recent entrevista en el programa De Viernes!, el genet va deixar clar que està vivint un moment immillorable en la seva vida. No només està emocionat per la seva participació a Supervivientes, sinó que també gaudeix d'una connexió molt especial amb la seva parella.

"És una persona divertida, afectuosa, alegre", va afirmar, mostrant el seu costat més romàntic. Les paraules d'Escassi no només evidencien el seu entusiasme per aquesta relació, sinó que també han despertat especulacions sobre el seu futur amb Sheila.

Álvaro Muñoz Escassi no es talla a l'hora de definir la seva relació amb Sheila Casas

Álvaro Muñoz Escassi no ha escatimat en elogis cap a Sheila Casas durant la seva entrevista a De Viernes!. "Portem poc temps, però hem viscut tantes coses junts. Ella ho té tot perfecte", va assegurar, desfent-se en elogis cap a l'actriu i influencer.

L'amor entre Escassi i Sheila Casas sembla anar vent en popa, tant que l'ex genet ha reconegut que la seva relació podria fer un pas més enllà. "M'encantaria casar-me amb Sheila", va confessar, desfermant la sorpresa i els aplaudiments al plató.

Un dels temes que també es va abordar a l'entrevista va ser la possibilitat de formar una família amb Sheila Casas. No obstant això, Escassi va ser rotund en la seva resposta. "Ampliar la família?", li van preguntar a De Viernes!.

"Jo ja en tinc dos, però ella té un germà petit i no és de nens. Jo tampoc tinc edat, i ella és més independent, no vol tenir fills. Estem feliços i tots dos contents", va sentenciar.

La parella, segons les seves paraules, gaudeix plenament del seu temps junts sense pressions ni expectatives externes. Per a ells, la felicitat rau en compartir moments i donar-se suport mútuament en els seus respectius projectes professionals i personals.

Álvaro Muñoz Escassi i la seva relació amb la família de Sheila Casas

Un dels temes que també generava curiositat era l'opinió de la família Casas sobre aquesta relació. Sheila és la quarta dels cinc germans Casas, una família amb un fort vincle en el món de la interpretació.

Escassi ha revelat que ja ha conegut alguns dels seus cunyats, com Mario, Christian i Óscar Casas. "No tinc molta relació amb ells. Als pares no els conec, però amb la mare he parlat alguna vegada", va comentar.

Malgrat la distància, el genet no amaga la seva admiració per Sheila i el seu entorn. "Cal entendre que la seva filla està amb Escassi, sabent la fama que tinc", va dir amb humor. No obstant això, els germans de Sheila han deixat clar que el més important per a ells és la seva felicitat, un senyal que la relació compta amb el seu suport.

Sheila Casas i el gran desafiament de Supervivientes

Un altre aspecte que preocupa a la parella és la imminent participació d'Escassi a Supervivientes. "Em poso en la seva pell i sé que és molt difícil, però que el seu nòvio se'n vagi a Supervivientes li costa. Sobretot perquè estem molt bé i ens estimem molt", va admetre.

El genet és conscient que el reality posarà a prova la seva relació. "És difícil confiar en mi. Ho veurà i sabrà el que hi ha. Tinc ganes que passi i que quan torni estigui orgullosa de mi", va afirmar.

La relació entre Álvaro Muñoz Escassi i Sheila Casas avança amb pas ferm i sense pors. Amb un possible casament a l'horitzó i una confiança inquebrantable, la parella demostra que està vivint el seu millor moment. Ara, el gran desafiament serà la distància durant Supervivientes, però si alguna cosa han deixat clar és que el seu amor és més fort que qualsevol obstacle.