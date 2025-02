Blanca Romero sorprèn a tothom després de la seva emotiva confessió sobre Lucía Rivera

Blanca Romero és una d'aquelles famoses que cuida amb cura la seva vida privada. Blanca Romero no sol parlar de la seva família ni de les seves experiències personals. No obstant això, quan se sent còmoda, no dubta a fer confessions que ràpidament copen titulars, com la que ha fet sobre Lucía Rivera.

Així va ocórrer el passat mes de desembre, quan va parlar sobre el seu ex, Cayetano Rivera. I ha tornat a ocórrer ara, durant la seva participació a Next Level Chef, el programa de Telecinco que està presentant. En l'entrega d'aquest passat dimecres, la model va compartir un record inesperat sobre la seva filla, Lucía Rivera.

La conversa va sorgir de manera espontània, Blanca parlava amb Fina Puigdevall i Martina Puigvert, propietàries del prestigiós restaurant Les Cols. Mare i filla explicaven com van muntar el seu restaurant a la masia on van néixer. La model, interessada en la realitat de les dones a la cuina als anys 90, va voler saber més sobre els seus inicis.

Blanca Romero sorprèn a tothom després de la seva confessió sobre Lucía Rivera

La resposta de les xefs la va deixar impactada: “Al nostre restaurant hi ha moltes dones, allà ho hem viscut d'una manera molt natural. El paper de la dona està molt normalitzat allà. Després surts i t'adones que falta molt per recórrer”, li van respondre.

Aquest comentari va donar peu a Blanca per compartir la seva pròpia experiència. Com a model i personatge públic, sent que molta gent pensa que tot a la seva vida ha estat qüestió de sort. Però ella ho té clar: “Tot el que s'aconsegueix és a canvi de molt d'esforç”, va assegurar.

Precisament aquesta necessitat de demostrar el seu esforç la va portar a cometre algunes bogeries. I així, sense esperar-ho, va fer una confessió que va deixar a tothom sorprès. “Me'n recordo que, amb la meva filla, que tenia jo 21 anys quan em vaig quedar embarassada, i amb una cesària, al cap de 18 dies, estava desfilant en llenceria a Gaudí”, va revelar.

El públic es va quedar atònit. Blanca va continuar el seu relat amb detalls: “Vaig desfilar rígida, recta, com si no passés res. Però ja entre bastidors era com: 'Déu meu'”, va admetre entre rialles, però deixant clar el sacrifici que va fer en aquell moment.

Blanca Romero trenca la seva regla d'or per parlar sobre Lucía Rivera

La confessió no va passar desapercebuda, Blanca Romero és molt reservada amb la seva vida privada, no sol compartir detalls de la seva maternitat o de les dificultats que ha afrontat. No obstant això, en aquesta ocasió, davant les càmeres i en un ambient de confiança, va decidir explicar una de les experiències més impactants de la seva vida. I, com era d'esperar, el seu relat no va trigar a donar de què parlar.

El públic i els seus seguidors han reaccionat amb sorpresa i admiració. Molts han destacat la valentia de Blanca per compartir aquest moment tan personal. Altres han aplaudit la seva capacitat d'esforç i sacrifici.

Blanca Romero ha demostrat, una vegada més, que darrere de la seva imatge de model exitosa hi ha una història de lluita i superació. Encara que la vida pública pugui semblar senzilla, cada èxit té darrere un gran esforç. Sens dubte, la seva valentia i determinació la converteixen en un referent dins i fora de les passarel·les.