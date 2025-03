Alejandra Rubio reacciona en conèixer la decisió de Terelu Campos a 'Supervivientes'

Alejandra Rubio ha reaccionat en ple directe després de conèixer la decisió de la seva mare, Terelu Campos, a Supervivientes. La nit ha començat amb una gran sorpresa a la gala del reality. Jorge Javier Vázquez ha anunciat una notícia inesperada: Terelu Campos ha activat el protocol d'abandonament.

La col·laboradora ha confessat que no pot més. El concurs se li ha fet costa amunt. I és que en les dues setmanes que porta Terelu Campos al programa han passat moltes coses, a més com que ella no és concursant oficial pot abandonar quan ella vulgui.

Els canvis de clima i les condicions extremes han afectat el seu estat físic i emocional. Ha assegurat que el seu cos està destrossat i rebentat. Davant aquesta situació, ha decidit fer un pas al costat.

Alejandra Rubio veu les imatges de Terelu Campos volent marxar de Supervivientes

Jorge Javier ha volgut compartir aquest moment amb Alejandra Rubio. La jove ha estat al plató i ha vist un vídeo amb les paraules de la seva mare.

En les imatges, s'ha pogut veure Terelu molt afectada. Les seves paraules han estat clares: “Vull activar el protocol d'abandonament, no puc més. Tinc el cos destrossat i rebentat”.

La reacció d'Alejandra no s'ha fet esperar. La influencer ha confessat que espera que la seva mare no se'n vagi. “Crec que ho està fent molt bé”, ha declarat.

Tanmateix, també ha estat comprensiva amb la situació. “Està fotuda la pobra. Són molts dies que porta concursant”, ha assegurat.

Alejandra Rubio confirma que dona suport a Terelu Campos i admira la seva participació a Supervivientes

Si bé encara no ha conegut la decisió final de Terelu, ha deixat clar que la donarà suport en qualsevol cas. Ha expressat que li agradaria que es quedés a l'aventura. Però si la seva mare decideix marxar, ho entendrà completament.

El plató ha estat molt pendent de les paraules d'Alejandra. Molts col·laboradors han donat la seva opinió sobre la possible sortida de Terelu. Alguns han defensat la seva decisió mentre altres han volgut animar-la a seguir al concurs.

Per ara, la incertesa segueix a l'aire. Terelu Campos ha activat el protocol d'abandonament, però encara queda per veure si finalment abandonarà l'illa. Això sí, no tindrà cap sanció si decideix abandonar perquè no és concursant oficial.

El seu estat físic i emocional ha estat determinant en la seva decisió. Mentrestant, la seva filla Alejandra Rubio s'ha mostrat ferma. Donarà suport a la seva mare faci el que faci.