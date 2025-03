El jutge pren una decisió amb Anabel Pantoja i David Rodríguez que ningú esperava

Dos mesos després que sortís a la llum que Anabel Pantoja i David Rodríguez eren investigats, una última hora ho canvia tot. Cal recordar que tot va començar arran d'unes lesions que va presentar la filla de tots dos quan va ser ingressada al gener. Ara, el jutge ha pres una decisió que ningú s'esperava sobre la causa d'Anabel Pantoja i David Rodríguez: arxivar el cas.

En les últimes setmanes, la causa que investigava Anabel i la seva parella per presumptes lesions a la seva filla Alma ha pres un gir inesperat. Malgrat la gravetat inicial de les acusacions que van fer saltar les alarmes, el jutge ha considerat no seguir amb la investigació.

Última hora sobre el cas d'Anabel Pantoja i David Rodríguez

Anabel Pantoja i David Rodríguez estan propers a donar carpetada a un dels seus pitjors moments com a pares. Tot va començar quan la petita Alma va ser ingressada a l'Hospital Materno Infantil de Las Palmas on va romandre durant setmanes. Allà, van ser detectades unes lesions d'origen desconegut que van activar el protocol per suposat maltractament infantil.

Han passat dos mesos des que va començar el malson, però finalment arriben bones notícies per a Anabel i David. El jutge encarregat de la investigació ha decidit arxivar la causa i donar per finalitzat el procés. "La causa s'arxivarà, tot apunta que el termini en què s'arxivaria entre tres o quatre setmanes", va explicar Leticia Requejo.

L'informe mèdic de les lesions, recolzat per l'anàlisi forense, inicialment va portar a obrir una investigació sobre possibles maltractaments. Anabel i David, juntament amb diversos membres de la família van ser interrogats i també es van analitzar les càmeres de seguretat d'un centre comercial. Finalment, res d'això ha confirmat la implicació de la parella en les lesions que va presentar Alma.

Per això, el jutge encarregat de la investigació, després de revisar les proves presentades, ha considerat arxivar el cas. La notícia els va arribar ahir dijous mentre Anabel i David es trobaven a Còrdova. Van rebre una trucada del seu advocat que els va informar sobre la decisió que s'havia pres de donar per finalitzada la causa.

Anabel Pantoja i David Rodríguez celebren la bona notícia

Tal com va explicar la col·laboradora de TardeAR, Anabel i David van rebre la notícia "amb la major de les alegries". Han estat mesos molt complicats per a la parella que s'ha sentit assenyalada i qüestionada en el seu paper com a pares d'Alma. Encara que tots dos estaven convençuts de la seva innocència, les crítiques públiques van fer mossa en el seu ànim.

No obstant això, gràcies al pas que ha fet el jutge, poden demostrar que tenien raó. En qüestió d'un mes, la causa serà arxivada i el viscut passarà a formar part del passat. Amb tal d'assegurar-se que no torni el malson, l'advocat de David ha optat per protegir el seu client.

Així les coses, tots aquells que han participat en l'anomenada "Operació salvar a David", signaran un contracte de confidencialitat. En un principi, el fisioterapeuta s'hi va negar, però el lletrat li va insistir que era el millor que podien fer. D'aquesta manera, s'assegura que "tot el que s'ha parlat i treballat no transcendeixi".

Una vegada es confirmi l'arxivament de la causa, Anabel i David podran continuar amb les seves vides, deixant enrere aquest dolorós episodi. De moment, els protagonistes no s'han pronunciat al respecte, però Requejo afirma que estan molt contents amb la notícia.

No en va han estat sota l'escrutini públic durant setmanes i ara, en qüestió de poc temps tot s'acabarà de manera oficial. Una bona nova que arriba, per fi al clan Pantoja.