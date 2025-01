Comunicat urgent d'Amor Romeira sobre Anabel Pantoja i el jutge: 'És molt seriós'

El Jutjat d'Instrucció Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha obert una investigació contra Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez. El motiu ha estat un suposat delicte de maltractament infantil. Ara, Amor Romeira ha emès un comunicat urgent sobre Anabel Pantoja confessant que el que s'està parlant sobre la influencer: "És molt seriós".

La causa s'ha iniciat el passat 21 de gener després de la hospitalització de la seva filla. La menor ha estat ingressada a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. El seu ingrés ha tingut lloc l'11 de gener i ha romàs al centre fins al 27 del mateix mes.

El cas ha generat un gran enrenou mediàtic, la notícia ha ocupat titulars en diversos mitjans de comunicació. Les xarxes socials s'han omplert de comentaris i especulacions. Davant aquesta situació, Amor Romeira ha decidit pronunciar-se, la influencer i amiga propera d'Anabel Pantoja ha compartit un comunicat urgent a les seves xarxes socials.

Comunicat urgent d'Amor Romeira sobre Anabel Pantoja

"Avui estava sent un dia meravellós. Estava a l'estudi posant les veus a les cançons que em faltaven de l'espectacle Amor a la mexicana. Però, de sobte, el telèfon ha sonat, m'han deixat en xoc i ha començat a sonar i a sonar i a sonar", ha confessat Amor Romeira a les seves xarxes.

La col·laboradora ha explicat que ha rebut una allau de trucades. Periodistes i mitjans de comunicació han intentat obtenir la seva versió sobre el cas. No obstant això, ha preferit mantenir-se al marge.

"Entenc la feina dels meus companys de premsa, però és una cosa molt seriosa i no m'incumbeix a mi. L'únic que diré és que Anabel no és ni més ni menys que ningú. Els protocols s'activen per a tothom", ha assegurat.

A més, Amor Romeira ha volgut aclarir la situació judicial. "Òbviament, han comparegut davant el jutge. Ell no ha pres mesures cautelars contra cap i la seva nena és amb ells a casa", ha confirmat.

Amor Romeira demana respecte per la situació d'Anabel Pantoja

Ha demanat respecte davant la delicada situació: "Una mica de respecte, deixeu d'alimentar les notícies amb el titular 'suposats maltractaments infantils'. És desagradable. I no és just per a uns pares que han passat el pitjor malson de les seves vides amb la seva filla", ha expressat Amor Romeira amb indignació.

La influencer també ha recordat el recent part d'Anabel Pantoja. "Tingueu una mica de consideració, Anabel només fa 50 dies que ha parit. És un horror tot el que s'està escrivint i dient, una mica de tacte", ha sentenciat.

Amb aquestes declaracions, Amor Romeira ha volgut tancar l'assumpte. Ha confirmat que el jutge no ha imposat mesures cautelars. Ha assegurat que la petita Alma és amb la seva mare a casa i ha demanat mesura en el tractament de la informació.