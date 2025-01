Sorpresa: els pares de Gerard Piqué reaccionen a l'adeu del seu fill a Clara Chía

La família Piqué-Bernabeu torna a estar en el focus mediàtic. Gerard Piqué intenta equilibrar la seva vida a Barcelona amb el seu paper de pare a Miami. D'aquesta manera, els seus progenitors, Joan Piqué i Montserrat Bernabeu, han assumit un paper clau en el benestar dels seus nets.

La seva presència a la ciutat nord-americana s'intensificarà en els pròxims mesos, reforçant el vincle que sempre han mantingut amb Milan i Sasha. Així ho ha informat recentment Europa Press. Tot això, mentre Shakira està centrada en la seva nova gira.

Joan Piqué i Montserrat Bernabeu viatjaran a Miami

El mitjà citat ha confirmat que els avis paterns dels nens viatjaran amb freqüència a Miami. Encara que la separació de Shakira i Piqué va generar distància en alguns aspectes, el cert és que Joan i Montserrat han continuat sent un pilar en la vida dels petits.

La seva complicitat amb ells és evident, i la seva implicació en aquesta nova etapa reforça el compromís de la família amb el benestar dels nens. El cert és que la mudança de Piqué a Miami ha generat tota mena d'especulacions.

No obstant això, segons Laura Fa i Lorena Vázquez, l'exfutbolista no ha llogat un pis recentment, sinó que ja comptava amb una propietat a Miami. A més, la seva estada allà no serà permanent, sinó intermitent, cosa que s'ajusta als seus compromisos professionals i personals.

Un dels detalls més cridaners d'aquesta situació és la suposada condició imposada per Shakira. I és que Milan i Sasha no poden residir a la mateixa casa que Clara Chía. Aquest punt subratlla la delicada gestió de la convivència després de la separació de l'exparella.

La inesperada reacció del pare de Gerard Piqué

Mentrestant, Joan Piqué ha preferit mantenir-se al marge dels rumors. En les seves primeres aparicions després de conèixer-se la notícia, el pare de Gerard va evitar fer declaracions. D'aquesta manera, el marit de Montserrat Bernabeu va tenir una inesperada reacció.

En ser preguntat pels mitjans de comunicació allà presents, la seva actitud va ser clara. En arribar al seu domicili en cotxe, va gesticular amb les mans i va desviar la mirada, deixant en l'aire qualsevol comentari sobre la nova vida del seu fill.

Amb aquest escenari, tot apunta que la presència dels avis a Miami serà fonamental en el dia a dia de Milan i Sasha. Un rol discret però crucial en l'estabilitat dels petits enmig dels constants canvis en el seu entorn familiar.