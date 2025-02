Confirmat: surt a la llum la verdadera edat de Shakira i tothom al·lucina

Aquest 2 de febrer va ser un dia especial per a una de les artistes més estimades i admirades del món. Amb una agenda plena d'activitats i un munt de moments memorables, l'estrella colombiana va celebrar una data que segurament quedarà marcada en el seu cor.

Una nit de sorpreses, premis i una actuació que va deixar tothom bocabadat. Què va fer que aquest aniversari fos tan únic? Doncs bé, és difícil creure que Shakira hagi assolit aquesta nova etapa de la seva vida. I és que la cantant està millor que mai, d'això no hi ha dubte.

Surt a la llum la verdadera edat de Shakira

El 2 de febrer de 2025, l'exdona de Gerard Piqué va celebrar el seu dia d'una manera molt especial. Als seus 48 anys, Shakira va demostrar que està en el seu millor moment, amb una energia aclaparadora i un somriure que no perd la seva característica brillantor.

El que més crida l'atenció de Shakira és la seva impressionant joventut i la seva energia desbordant. Malgrat els anys que han passat, la cantant continua sorprenent amb la seva increïble figura i la seva vitalitat, una cosa que no passa desapercebuda per a ningú.

L'artista va viure un aniversari inoblidable en rebre un dels guardons més prestigiosos de la música. A la nit dels Grammy, Shakira es va endur el premi a Millor Àlbum de Pop Llatí pel seu disc Las mujeres ya no lloran.

Shakira viu el seu millor moment professional

Shakira va pujar a l'escenari de la Crypto.com Arena a Los Angeles, on va oferir una actuació espectacular. D'aquesta manera, va deixar tots els assistents amb la boca oberta. L'artista, coneguda per la seva inconfusible veu i la seva increïble presència a l'escenari, no va defraudar.

Ho va fer acompanyada dels seus dos fills, Milan i Sasha, que es van mostrar com els majors fans de la seva mare. Junts, en un moment ple d'emoció, van viure l'orgull de veure l'estrella brillar una vegada més en un escenari tan important.

Malgrat la complexitat de la seva vida personal, Shakira continua demostrant que té una gran força i determinació. Cada pas que fa, tant en el professional com en el personal, és una prova de la seva resiliència i passió pel que fa.

Shakira continua demostrant que, amb el pas dels anys, el seu talent i la seva energia només creixen. Als seus 48 anys, la cantant no només ha deixat empremta als escenaris, sinó que també ha demostrat ser un exemple de fortalesa.

Amb la seva família al seu costat i l'afecte dels seus fans, Shakira continua sent una de les artistes més rellevants del panorama musical actual. A més, aquest 2 de febrer va marcar, sens dubte, un capítol inoblidable en la seva exitosa carrera.