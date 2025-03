Ningú esperava la confessió de Paola Olmedo sobre la seva operació estètica: molt fort

Paola Olmedo ha deixat a més d'un sense paraules amb l'última i inesperada confessió que ha fet després de sortir a la llum el resultat de la seva última operació estètica. L'ex de José María Almoguera no ha tingut cap problema a pronunciar-se sobre els últims comentaris que s'han produït al respecte.

Aquest dimecres, 19 de març, la revista Lecturasva ensenyar a la seva portada el nou aspecte físic de Paola Olmedo. A més, i a través d'una entrevista en exclusiva, la jove va explicar tots els detalls sobre el seu pas pel quiròfan.

Ara, tan sols unes hores després, Paola Olmedo ha reaparegut a Madrid, moment que un equip d'Europa Press ha volgut aprofitar per preguntar-li com es troba actualment.

“Molt bé, la veritat. Aquí hi ha tot el que havia de comentar i avui parlarà una mica el doctor, ell us pot explicar absolutament tot el que m'he fet”.

En aquell moment, el reporter de l'agència esmentada ha volgut compartir amb Paola Olmedo el comentari que més s'ha repetit des que la seva nova aparença ha quedat al descobert.

Paola Olmedo sorprèn amb la confessió que ha fet sobre la seva operació estètica

Tal com li ha assegurat el comunicador, molts consideren que les seves faccions ara són molt semblants a les del clan Campos. Uns comentaris que Paola Olmedo s'ha pres amb humor.

“No m'importa! No m'ofèn ni molt menys, però aquí està la broma i ja està. A mi no m'enfaden aquestes coses”, ha assegurat l'ex de José María Almoguera entre rialles.

No obstant això, l'actitud de Paola Olmedo ha canviat quan els reporters li han tornat a esmentar la seva operació estètica. Més concretament, els problemes de salut amb els quals ha estat lidiant tot aquest temps.

“Sí, bastant… En diverses cosetes. Llavors, jo crec que la millor persona per explicar-vos sobre això és el doctor. O sigui, no us deixarà amb cap dubte”, els ha respost amb discreció.

Encara que en aquesta ocasió Paola Olmedo s'ha mostrat molt prudent a l'hora de parlar sobre la seva intervenció quirúrgica, en la seva exclusiva va compartir tota mena de detalls al respecte:

“Em van operar tres cirurgians fa un mes i una setmana, durant sis hores i mitja. Molt abans dels problemes digestius, tenia problemes d'audició, m'afectava a la gola i a l'oïda. A mesura que passen els anys, empitjora i deixes d'escoltar… O t'operen o et quedes sorda”.