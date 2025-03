José María Almoguera, fill de Carmen Borrego, es pronuncia sobre el passat familiar

José María Almoguera es va estrenar dilluns passat com a col·laborador a TardeAR i ho va fer amb una gran revelació sobre la seva família. El fill de Carmen Borrego va comentar el pas de la seva tia, Terelu Campos, per Supervivientes. Però el que ha cridat l'atenció han estat les seves paraules sobre el càncer de mama que va patir la col·laboradora en el passat.

Durant la seva intervenció, Almoguera va confessar que ha vist un gran canvi en Terelu des que està en el reality. Considera que està centrada en la seva feina i que per això s'ha permès parlar de la seva malaltia amb naturalitat. "Li fa treure's molt pes de les malalties que ha tingut", va afirmar a TardeAR.

José María Almoguera va elogiar l'esforç de la seva tia a Supervivientes. "Que hagi arribat fins allà, que hagi saltat de l'helicòpter... per a mi és una guanyadora", va sentenciar.

José María Almoguera es pronuncia sobre el seu passat familiar

Però el que realment va sorprendre és la seva sinceritat sobre el tema de les malalties en la seva família. "Això a casa meva sempre ha estat un tabú. No es parlen de malalties, no es parlen d'aquestes coses", va revelar Almoguera.

El col·laborador es va mostrar sorprès pel pas endavant de Terelu Campos: "Que ho hagi explicat em sorprèn per bé. Tu expliques alguna cosa quan l'has superat, em sembla bé. És quan ha sortit el tema", va explicar.

Per a ell, el fet que Terelu s'hagi obert sobre el seu càncer de mama és una mostra de la seva valentia. "És molt valent haver-ho explicat d'aquesta manera", destacava.

Malgrat la seva participació a TardeAR, Almoguera va preferir no fer apostes sobre el temps que la seva tia romandrà a Hondures. Tampoc va voler vaticinar si durarà més o menys que la seva mare, Carmen Borrego. No obstant això, sí que va elogiar l'esforç d'ambdues: "Les he vistes a les dues molt bé, mai vaig imaginar que serien capaces de fer-ho".

José María Almoguera, fill de Carmen Borrego, creu que la seva tia està fent un bon concurs

José María també va posar en valor la duresa del reality. "Ja no només el salt. És el dormir a la intempèrie, em sembla digne de valorar", va confessar Almoguera.

"M'han dit que és un reality físicament molt dur. Mentre el seu cos li ho permeti, jo crec que aguantarà. Mentalment és molt forta", va explicar.

Les paraules de José María Almoguera han causat sorpresa. Ningú esperava que s'obrís tant sobre el passat de la seva mediàtica família i menys que desvelés que el tema de les malalties ha estat un tabú a casa seva. El seu debut a TardeAR no va passar desapercebut i ha generat un gran enrenou mediàtic.