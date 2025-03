Això és el que el rei Felip pensa realment del divorci de la infanta Cristina

Quan es compleix un any des de la formalització del divorci de la infanta Cristina, acaba de conèixer-se l'opinió del rei Felip. Casa Reial no acostuma a fer comunicats oficials, però això no evita que surti a la llum el que succeeix a la Zarzuela. En aquest cas, per al rei, la separació de Cristina i Iñaki és un tema personal i no institucional.

El que es tradueix que a la web oficial de la Casa Reial encara figuri en l'arbre genealògic el matrimoni de la infanta Cristina. El rei Felip no ha ordenat la seva actualització, com sí que va fer el seu pare quan la infanta Elena es va separar. En el cas de Cristina, el marit de Letícia no creu necessari que es faci constar la data en què va acabar el seu matrimoni.

El rei Felip reacciona a la separació de la infanta Cristina

La infanta Cristina va posar fi al seu matrimoni el desembre de 2023. Una data marcada en vermell al seu calendari que va suposar la ruptura total i definitiva amb Urdangarin després d'un llarg procés de negociacions. El rei Felip ha intentat capejar el temporal i evitar a tota costa que aquest últim revés en la seva família acabés afectant la seva imatge.

No va ser així, però la reacció del rei al fracàs sentimental de Cristina no ha estat exempta de polèmica. L'últim que s'acaba de donar a conèixer és l'opinió que Felip té sobre la separació de la seva germana: és un assumpte personal. Això es desprèn del silenci imperant a la Zarzuela i l'absència total d'un comunicat oficial de la Casa Reial.

El fet més significatiu i el que confirma l'opinió del rei Felip sobre el divorci de la seva germana s'aprecia a la web oficial. Com ha pogut comprovar Monarquia Confidencial, la separació de la infanta Cristina no figura en l'arbre genealògic de la família reial.

El rei Felip no ha ordenat la seva actualització i que figuri en ella la data en què va finalitzar el matrimoni entre Cristina i Iñaki. Sí que succeeix amb el de la infanta Elena i Jaime de Marichalar on s'especifica “divorciats des de 2010”.

El rei Felip no actualitza la situació personal de la infanta Cristina

Per al rei Felip, la separació de la infanta Cristina és un assumpte privat que no interfereix en les activitats institucionals. El que va succeir entre ella i Iñaki, encara que va crear un gran enrenou als mitjans tant nacionals com internacionals, és de caràcter personal. Per això, no ha ordenat que s'actualitzi l'arbre genealògic.

Una decisió que contrasta amb la que va prendre l'emèrit quan la infanta Elena va posar fi a la seva relació amb Marichalar. En aquella ocasió, fins i tot es va enviar un comunicat anunciant un “cessament de la convivència”, que anticipava el divorci.

No obstant això, en el cas de Cristina, el rei Felip ha optat per la discreció i no fer cap menció al que ha passat. Bé per no danyar més els seus nebots, o per mantenir la discreció, el cert és que a la Zarzuela impera el silenci.

“Prefereixen mantenir la neutralitat i el distanciament respecte a qualsevol situació personal que no impliqui directament les seves obligacions institucionals”, expliquen fonts properes. El que es tradueix en no immiscir-se en res que no tingui a veure amb el seu paper dins de la monarquia.

En lloc de fer declaracions oficials, Felip prefereix mantenir-se al marge dels assumptes personals de la seva família. D'aquesta manera, busca mantenir la privacitat i la dignitat en certs assumptes no institucionals.

En termes de protocol, la Casa Reial prefereix centrar-se en les funcions públiques dels seus membres. Quan un membre de la família reial travessa un procés personal com el divorci, la prioritat continua sent el compliment de les seves responsabilitats institucionals. Si la situació personal no interfereix negativament en elles, Felip aposta pel silenci més absolut.