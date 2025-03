Frederic i Mary de Dinamarca: els rumors sobre el fill de Margarida II són certs

Cada moviment dels reis Frederic i Mary de Dinamarca és examinat amb lupa, i no és per menys. Des de la seva ascensió al tron, han estat el centre d'atenció, no només pel seu paper representatiu sinó també per les decisions que prenen.

No obstant això, una pregunta sembla emergir constantment. Realment necessitem una monarquia tan costosa? I és que les despeses de la família reial continuen sent motiu de controvèrsia.

És cert que s'espera que la monarquia simbolitzi unitat i tradició. No obstant això, els constants qüestionaments sobre les seves decisions econòmiques revelen una desconnexió preocupant amb els temps actuals.

Frederic i Mary de Dinamarca estan a l'ull de l'huracà

L'última polèmica que ha sacsejat la Casa Reial danesa té a veure amb la quantitat de diners que Frederic i Mary han gastat durant el seu primer any al tron. S'ha revelat que la família reial ha utilitzat més de 6,3 milions d'euros en béns i serveis.

Una xifra que ha generat una forta reacció en l'opinió pública. Aquesta despesa no és simplement un número; és el resultat d'una assignació econòmica que els retorna el Govern en concepte dels impostos que paguen sobre els productes que adquireixen.

És a dir, estan exempts de pagar el 25% de l'IVA, cosa que permet que l'import total de la seva despesa sigui una xifra encara més gran. Per a molts, aquest tipus de pràctiques desperta dubtes sobre si la monarquia realment necessita justificar un nivell de despesa semblant.

Però l'augment de sous també ha estat una de les decisions més polèmiques. Després de l'ascensió de Frederic al tron, es va aprovar un increment en el seu salari. Aquest augment salarial ha aixecat moltes celles, especialment considerant el context econòmic actual.

El sou de Frederic, que abans es mantenia en un rang moderat, ha experimentat un ascens notable. Un fet que molts interpreten com un reflex de la nova càrrega econòmica que implica el seu regnat.

Aquest augment no només ha estat una sorpresa, sinó també un focus de crítiques. En un context on s'espera que la monarquia doni exemple de moderació, aquest tipus de moviments salarials generen un contrast amb la realitat de molts ciutadans danesos.

La reina Margarida II ja no pot fer res

A aquests 6,3 milions d'euros cal sumar-li altres despeses no comptabilitzades, com els salaris dels empleats de la família reial i els costos de manteniment de les seves residències. Aquests elements augmenten considerablement la despesa de la monarquia.

Tot això en un escenari on Frederic i Mary de Dinamarca no només han de lidiar amb la pressió del seu càrrec, sinó també amb les creixents crítiques sobre el malbaratament. En els últims mesos, l'excessiva despesa dels monarques s'ha convertit en un punt clau de discussió.

A mesura que Frederic i Mary completen el seu primer any al tron, sembla que la monarquia danesa enfronta un dilema cada vegada més palpable. És necessari mantenir aquest nivell de despesa i augmentar sous en un context econòmic sensible?

La monarquia està cridada a ser un símbol d'unitat i estabilitat. No obstant això, la seva tendència als excessos planteja preguntes sobre si aquesta imatge continua sent vàlida en temps d'incertesa econòmica.