Confessió inesperada de Paola Olmedo, ex de José María Almoguera: 'Tenia problemes'

Després d'un temps allunyada del focus mediàtic, Paola Olmedo ha tornat a les nostres vides amb una inesperada exclusiva després d'haver passat pel quiròfan. Completament irreconeixible, l'ex de José María Almoguera ha confessat que s'ha sotmès a una nova operació perquè "tenia problemes" que li "afectaven la gola i l'oïda".

Fa unes setmanes, i després d'anys lidiant amb uns problemes físics que l'afectaven tant la seva audició com el seu sistema digestiu, Paola va fer el pas definitiu.

L'ex de José María Almoguera va decidir posar-se en mans dels metges i es va sotmetre a una complexa cirurgia de gairebé set hores per reconstruir gran part del seu rostre. Una intervenció que va ser extremadament delicada a causa de la gran quantitat de terminacions nervioses a la zona.

Ara, pràcticament recuperada, Paola Olmedo s'ha convertit en la protagonista principal de l'última publicació de la revista Lecturas. A través d'una exclusiva, l'exnora de Carmen Borrego ha trencat el seu silenci per parlar sense embuts sobre la decisió que ha canviat completament la seva vida.

A més d'ensenyar l'impactant resultat de la seva última cirurgia, l'ex de José María Almoguera ha revelat quines van ser les primeres impressions del seu cercle més proper. "La meva mare no em va reconèixer", ha revelat a la portada. Una reacció molt similar a la que van tenir els seus fills i la seva actual parella.

D'altra banda, Paola Olmedo no ha tingut cap problema a compartir amb aquesta capçalera com va ser la intervenció a la qual es va sotmetre fa mes i mig. Moment en què ha deixat al descobert els "problemes" que patia abans de prendre aquesta important decisió.

Paola Olmedo, ex de José María Almoguera, fa una inesperada confessió personal

Durant la seva entrevista, Paola Olmedo ha revelat tots els detalls de la important operació estètica a la qual es va sotmetre fa unes sis setmanes. Un procediment que, sens dubte, li ha canviat la vida:

"Em van operar tres cirurgians fa un mes i una setmana durant sis hores i mitja. Molt abans dels problemes digestius, tenia problemes d'audició, m'afectava la gola i l'oïda. A mesura que passen els anys, empitjora i deixes d'escoltar... O t'operen o et quedes sorda".

D'altra banda, l'ex de José María Almoguera ha assenyalat que, finalment, els metges també van haver d'operar-li el nas, una intervenció que no entrava dins dels seus plans.

"Han hagut de retocar-me tot. El cirurgià em va comentar que el nas quedava estrany i me l'han hagut de tocar també. El del nas no m'ho esperava", ha afegit Paola Olmedo.

No obstant això, tot apunta que no pot estar més contenta amb els resultats. I és que, tot i que no s'"esperava tant canvi", no hi ha cap dubte que aquesta operació ha millorat amb escreix el seu estat de salut.