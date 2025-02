Ningú no esperava el que Chayo Mohedano ha dit sobre la situació d'Amador Mohedano

Chayo Mohedano ha sorprès tothom en les últimes hores. I és que ha dit unes paraules sobre el seu pare, Amador Mohedano, que ningú esperava. Sí, perquè ella sempre l'ha fet costat incondicionalment i, fins i tot, de vegades, ha exercit de portaveu improvisada de la seva família.

En concret, s'ha mostrat ferma i taxativa perquè no vol saber res dels problemes que ell té amb la propietat a Chipiona que va heretar de la seva germana, Rocío Jurado. Al respecte, la cantant ha manifestat: “No em concerneix”.

Chayo Mohedano sorprèn amb el que ha dit dels problemes d'Amador Mohedano

Chayo Mohedano està centrada en la seva música, però això no impedeix que, de tant en tant, estigui en el focus mediàtic per la seva família. I és el que ha passat ara. Ha cobrat actualitat per les declaracions que ha fet sobre el seu pare.

Tot ha succeït quan ella ha acudit a Sevilla per assistir a diversos esdeveniments de SIMOF. Allà ha atès amablement Europa Press, que no ha dubtat a preguntar-li sobre Amador.

En concret, se li ha qüestionat sobre els problemes que ell està tenint amb la propietat que va heretar de la seva germana, la finca Los Naranjos. Problemàtiques com que el comprador del 50 % demana ara més metres. Els sol·licita a canvi de què el clan Mohedano pugui quedar-se amb la part on s'ubica la casa.

Davant aquesta qüestió, Chayo, que va coincidir a Sevilla amb la seva cosina Gloria Camila, ha sorprès per la seva contundència verbal: “Jo vinc aquí a passar-ho bé. No vinc a fer cap mena de declaracions referents a coses que a mi, encara que sigui el meu pare, no em concerneixen. Ha de ser ell qui parli d'aquests assumptes”.

Una postura, la seva, que ha cridat l'atenció. I és que mai s'havia negat a parlar d'assumptes familiars de forma tan taxativa.

Això sí, una mica menys tensa, ha donat l'última hora sobre l'estat de salut d'Amador. En concret, ha tranquil·litzat tothom dient: “Gràcies a Déu, està bé. Tenint salut està bé”.

Chayo Mohedano, la filla d'Amador Mohedano, dona una gran notícia sobre la seva música

Més enllà de les controvèrsies familiars, Chayo Mohedano, que recentment ha patit un robatori, està enfocada en la seva carrera musical. Durant la seva presència a SIMOF, ha compartit emocionants novetats sobre els seus projectes. Així, ha explicat: “He produït un parell de cançons més, que aquest any veuran la llum”.

“I la veritat és que estic molt contenta”. Unes declaracions que reflecteixen el seu entusiasme i dedicació cap a la seva trajectòria, buscant sempre oferir el millor al seu públic.

És evident que Rosario Mohedano ha optat per centrar-se en la seva trajectòria professional, mantenint una postura reservada respecte als problemes legals del seu pare. Aquesta decisió subratlla el seu desig de separar la seva vida artística de les controvèrsies familiars, permetent-li avançar en la seva carrera sense distraccions externes.

Així doncs, mentre Amador Mohedano enfronta desafiaments relacionats amb la finca heretada de Rocío Jurado, la seva filla continua avançant en la seva carrera musical. Sí, triant no involucrar-se públicament en els assumptes legals del seu pare i enfocant-se en els seus propis projectes professionals.