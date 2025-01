Chayo Mohedano pateix un robatori i dona una notícia que preocupa Antonio Tejado

Rosario Mohedano ha viscut un matí ple d'emocions. Aquest dimecres, després d'anar a l'hospital amb el seu fill, ha compartit a les seves històries d'Instagram una imatge impactant: la finestreta del seu cotxe trencada. Chayo Mohedano, després de patir l'aparatós robatori del seu cotxe, ha donat una notícia que podria preocupar a Antonio Tejado: es trobava en aquell moment amb el seu fill en comú.

La filla d'Amador Mohedano ha acompanyat el seu fill a l'Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda per a una revisió. Fa uns dies, el petit s'ha fracturat la tíbia i el peroné mentre practicava esport.

Des del primer moment, Chayo ha estat al seu costat, assegurant-se que rebés les millors cures. Com a mare, ha deixat clar que "cal tenir molta paciència i ser infermera a més de mare". No s'ha quedat tranquil·la fins que el metge li ha confirmat que "tot perfecte en la revisió".

Comunicat de Chayo Mohedano que podria preocupar a Antonio Tejado

No obstant això, l'alegria li ha durat poc. En sortir de l'hospital i dirigir-se al pàrquing, ha trobat el seu cotxe amb la finestreta posterior del costat dret completament destrossada.

"Comencem el dia amb el robatori del cotxe", ha escrit a les seves xarxes socials, mostrant la seva indignació. No ha donat més detalls sobre els passos que prendrà per resoldre aquest desagradable incident. No obstant això, si decideix denunciar, el responsable podria enfrontar-se a una pena de presó d'un a tres anys.

Chayo Mohedano està centrada en la cura del seu fill en comú amb Antonio Tejado

Chayo Mohedano va anunciar el passat 13 de gener que el seu fill necessitava una operació després del seu accident esportiu. Antonio és el més gran dels seus tres fills. Chayo Mohedano ha estat pendent de l'evolució del petit des del moment de l'accident.

Juntament amb el seu marit, Andrés Fernández, també cuida amb cura a Alejandra i Andrés, que ja estan entrant en l'adolescència. Protegeix tots els seus fills amb total entrega, evitant que es vegin afectats per les notícies i controvèrsies que envolten a Antonio Tejado, pare del seu fill gran. Aquesta nova notícia de Chayo Mohedano podria preocupar a Antonio Tejado perquè en aquell moment es trobava amb el petit.

Avui dia, encara no es coneix la data del judici relacionat amb el robatori a casa de María del Monte. Antonio Tejado, nebot de la icònica cantant, ha obtingut la llibertat provisional sense fiança al maig, després d'haver passat un temps a la presó. La incertesa persisteix, però Chayo Mohedano continua centrada en la seva família, afrontant cada obstacle amb valentia i determinació.