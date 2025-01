Comunicat sorpresa de Gloria Camila Ortega, filla de José Ortega Cano: 'Basta ja'

Gloria Camila Ortega, filla del reconegut torero José Ortega Cano, ha emès un contundent comunicat a través de les seves xarxes socials. La jove ha utilitzat la seva plataforma digital per expressar el seu cansament davant la situació que està vivint. Amb un missatge clar i directe, ha deixat en evidència la falta de respecte i suport que, segons ella, existeix entre algunes dones i on ha dit que: "basta ja".

"Em fa gràcia, encara que en el fons és una pena, veure com algunes dones ataquen altres sense pietat. Mentre després demanen respecte, igualtat i justícia per defensar el nostre lloc al món", començava Gloria Camila explicant en la seva publicació. Unes paraules que, de seguida, han captat l'atenció dels seus seguidors i han provocat un allau de reaccions.

En el seu comunicat, Gloria Camila ha denunciat l'atac continu que pateix a través de comentaris negatius. Ha explicat que aquestes crítiques no són constructives ni aporten cap valor. Al contrari, ha assegurat que es tracten de paraules feridores i cruels que no només es dirigeixen cap a ella, sinó també cap al seu entorn.

Comunicat sorpresa de Gloria Camila Ortega, filla de José Ortega Cano

"Estic esgotada de llegir comentaris negatius cap a mi que no són opinions ni crítiques constructives, sinó paraules feridores i cruels. Es fiquen amb tota la meva família, el meu físic, el meu país de naixement, l'adopció, i fins i tot especulen sobre si els meus pares em volien o no", ha afegit amb evident frustració.

Gloria Camila ha confessat que el més trist d'aquesta situació és que, en la majoria dels casos, aquests atacs provenen d'altres dones.

"La majoria de les vegades aquests comentaris venen de dones. Dones que són mares, àvies o fins i tot defensores de causes socials. En quin moment es va perdre la coherència?", ha qüestionat, deixant en evidència la contradicció que percep en aquest comportament.

Gloria Camila Ortega, filla de José Ortega Cano, vol que els seus haters deixin de ficar-se amb ella

A través de les seves paraules, la filla d'Ortega Cano ha reflexionat sobre l'impacte que aquesta falta de suport entre dones pot tenir en les generacions futures.

"Cada dia entenc menys. Si no som capaces de donar-nos suport entre nosaltres. Què estem ensenyant a les generacions que venen darrere? Necessitem ser part de la solució, no del problema, basta ja", ha sentenciat Gloria Camila.

Aquest missatge ha deixat en xoc a tots els seus seguidors, que no han trigat a reaccionar. Mentre alguns li han mostrat el seu suport incondicional, altres han aprofitat per debatre sobre les qüestions plantejades per la jove.

Amb aquest comunicat, Gloria Camila no només ha mostrat la seva vulnerabilitat, sinó també la seva determinació per fer una crida a la reflexió col·lectiva. Un missatge clar: basta ja de crítiques destructives i d'atacs que no condueixen a res positiu. Una lliçó que, segons molts, mereix ser escoltada.