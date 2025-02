‘Fiesta’ sorprèn revelant en directe l'últim que ha fet Victoria Federica

El programa Fiesta, conduït per Emma García, ha sorprès la seva audiència en revelar en directe un recent incident protagonitzat per Victoria Federica. La filla de la infanta Elena i neboda del rei Felip VI s'ha posat en el centre de l'atenció mediàtica a causa d'un tens episodi en un conegut restaurant madrileny.

La jove ha tingut un problema al local amb altres clients. I és que els ha retret que li estiguessin fent fotos amb la seva actual parella, Borja Moreno.

Fiesta posa sobre la taula el nou incident que ha protagonitzat Victoria Federica

Victoria Federica fa dies que és notícia perquè sembla que té nou xicot, Borja Moreno. I avui els dos estan d'actualitat. I és que, com s'ha destapat a Fiesta, han viscut un moment tens en un restaurant de Madrid, el Roostiq Bar.

Emma García ha comptat en directe amb la periodista que s'ha fet ressò del que ha passat, Amparo de la Gama. I aquesta ha relatat amb detall el que ha succeït: “Ella estava tranquil·lament amb Borja en un dels seus restaurants favorits, perquè li encanten els torreznitos que allà es fan”.

“Estaven prenent-se un còctel i va veure com l'estaven gravant. Llavors, es va aixecar educadament i els va dir que estaven en un sopar i que no se'ls podia gravar”.

Segons diferents mitjans, la neboda de Felip VI i el seu nou xicot es van conèixer fa mesos en una paradeta de Marbella gestionada per ell. El que va començar com una amistat s'ha consolidat en una relació més seriosa en les últimes setmanes.

Ell, de 31 anys, és un empresari madrileny vinculat al sector de l'hostaleria i l'oci nocturn. Anteriorment, va mantenir una relació amb Amina Martínez de Irujo. Aquesta no és altra que la filla de Genoveva Casanova i Cayetano Martínez de Irujo.

Fiesta propicia un debat després del que ha passat amb Victoria Federica

Aquest incident ha generat un acalorat debat al plató de Fiesta, on Mónika Vergara ha estat contundent: “Aquest és el preu de la fama. Victoria Federica viu de les xarxes i les alimenta, és creadora de contingut, pertany a la família del rei. Per tant, té un preu que ha d'aguantar”.

A la qual cosa ha afegit: “Això és així. I si no t'agrada, ves a un reservat, que tots els restaurants en tenen un”.

D'altra banda, Kike Calleja ha defensat el dret a la privacitat de Victoria Federica, assenyalant: “Aquí no val tot. Perquè siguis famós, no perds els teus drets com a persona”.

Una postura, aquesta última, que ha estat compartida per Emma García. D'aquí que hagi manifestat: “Es tracta de tenir educació. És millor aixecar-se i dir: «Si us plau, podríem fer-nos una foto»”.

L'episodi revelat per Fiesta destaca els desafiaments que enfronten les personalitats públiques en la seva vida quotidiana. Encara que la fama comporta una pèrdua parcial de privacitat, és essencial respectar els límits. I, per descomptat, reconèixer el dret de qualsevol individu a gaudir de moments íntims sense ser objecte de gravacions o fotografies no consentides.