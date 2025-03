Ningú esperava el que Beatriz Rico ha explicat sobre Terelu Campos: 'És molt...'

Beatriz Rico ha concedit en les últimes hores una entrevista per explicar el motiu del seu abandonament de Supervivientes. I, a més de parlar de la seva marxa, també ha aprofitat per sorprendre tothom. Sí, perquè ningú esperava el que ha explicat de Terelu Campos, amb qui ha conviscut a l'illa.

Exactament, ha revelat amb absoluta sinceritat que aquella “és molt bona companya”. Fins i tot ha confessat que l'ha ajudat moltíssim a afrontar tot el dolent que ha viscut a Hondures.

Beatriz Rico, companya de Terelu Campos, explica el seu abandonament

Beatriz Rico va sorprendre tothom quan, pocs dies després de començar la nova edició de Supervivientes, va anunciar que abandonava el reality. I ahir va voler aclarir a fons la seva decisió concedint una entrevista a ¡De Viernes!, a Telecinco. Va revelar que, fonamentalment, havia marxat per un problema d'insomni.

Així, per exemple, va relatar que “sabia que el son em donaria guerra, però mai vaig pensar que seria una muralla per a mi. Em sentia molt malament i em feien dues coses molta por. Una que tornés a arribar la nit i que jo em veiés igual, que estava ja com desesperada”.

“També em feia por que m'haguessin de treure mig desmaiada. I que la meva família em veiés en molt mal estat...”

A més, va reconèixer que va patir taquicàrdies i que va haver de rebre l'atenció del metge. Tot això, unit al fet que “em donaven molts marejos i veia puntets”, li van fer prendre aquesta determinació.

Beatriz Rico revela el que ningú imaginava sobre Terelu Campos

A més de parlar sobre la seva sortida del concurs, Beatriz Rico va sorprendre el públic en compartir detalls sobre la seva convivència amb Terelu Campos a Supervivientes. I és que va elogiar l'actitud i el suport que va rebre d'aquella durant la seva estada a l'illa.

Així va manifestar: “És molt bona companya i jo l'admirava moltíssim al concurs perquè ella va arribar en molt mal estat al reality. Terelu va veure que jo no estava bé i em va ajudar. Sí, em va fer sentir estimada i protegida”.

D'altra banda, Beatriz Rico també va compartir les seves impressions sobre un altre dels seus companys al reality, Pelayo Díaz. A diferència de la seva experiència amb Campos, l'actriu va descriure la seva relació amb el dissenyador com més complexa. És més, va dubtar de la sinceritat i l'autenticitat d'ell al concurs.

I és que va exposar: “És molt persuasiu i molt intel·ligent a l'hora de captar l'atenció de les càmeres, és un gran estrateg. Jo reconec que no sé quan està dient les coses de veritat i quan no”.

“No sé si les paraules que em va dir les va dir de cor o perquè estaven les càmeres a prop. Es mou molt bé en el món dels realities i sap el que ha de dir i en quin moment”.

La sortida de Beatriz Rico del reality va generar diverses reaccions tant en el públic com en els seus companys. Alguns espectadors van lamentar la seva partida i van valorar la seva sinceritat en prioritzar la seva salut. Altres, però, van qüestionar la seva decisió, considerant que hauria d'haver intentat adaptar-se més a l'entorn del programa.

Per la seva banda, ella es va mostrar tranquil·la i convençuda d'haver pres la decisió correcta. Va afirmar que, encara que li hauria agradat continuar en l'aventura, no estava disposada a comprometre el seu benestar físic i mental. A més, va agrair el suport rebut per part dels seus seguidors i d'aquells que van comprendre les raons del seu abandonament.