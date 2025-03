'¡De Viernes!' se la juga i destapa la veritat sobre Edmundo Arrocet: 'Molt malament'

El programa ¡De Viernes! va fer ahir un pas molt sorprenent, que va deixar els espectadors muts. El que va fer va ser jugar-se-la i destapar una veritat important i inesperada sobre Edmundo Arrocet.

En concret, va ser Antonio Rossi qui va voler desemmascarar l'humorista i revelar una de les mentides que ha estat explicant des de fa temps. El que va fer el periodista va ser demostrar que, encara que ell ho nega, el xilè va trencar amb María Teresa Campos mitjançant un missatge. És més, va llegir-lo i hi havia frases com aquesta: "Estic molt malament i no vull ni que em diguis ni que jo digui".

¡De Viernes! desemmascara Edmundo Arrocet destapant la veritat

El 2019, després de sis anys de relació, Edmundo Arrocet i María Teresa Campos van posar fi a la seva història d'amor. Des de llavors, molt s'ha parlat de la separació i dels termes en què es va produir. Les filles d'ella han manifestat sempre que ell va deixar la seva mare mitjançant un missatge, però el xilè ho ha negat activament.

I ahir a la nit el programa ¡De Viernes!, de Telecinco, va aclarir les coses. En concret, va ser Antonio Rossi qui va deixar de manifest que Bigote ha mentit sempre en aquest sentit. I és que sí que va deixar la que era la seva parella mitjançant un missatge de WhatsApp.

És més, ell i l'espai de Mediaset se la van jugar destapant la veritat amb proves. Sí, perquè el periodista va optar per llegir aquest missatge de WhatsApp mitjançant el qual Edmundo va posar fi al seu festeig amb la malaguenya. Ho va fer després d'una discussió que van tenir poc abans de l'aniversari d'ell.

El missatge deia així: "Teresita, estic molt malament pel que va passar el dia del meu aniversari, aquesta reacció. Et vaig dir que me n'aniria de casa i és el que faré. Deixaré passar uns dies per intentar treure'm aquesta angúnia i, si vols, reunir-me amb tu amigablement per parlar i quedar-me amb el bonic record de la teva cara i el teu somriure".

"No m'escriguis ni em truquis perquè serà pitjor. Estic molt malament i no vull ni que em diguis ni que jo digui. Ja és la tercera vegada que em dius de tot i no vull que m'humiliïs més".

Després de la lectura del missatge, Rossi va afirmar amb contundència: "Aquesta és la demostració que ell va trencar amb ella per WhatsApp". Una revelació que dona suport a la versió que les filles de María Teresa Campos han mantingut des de la ruptura.

Les reaccions al que s'ha descobert a ¡De Viernes! sobre Edmundo Arrocet

Carmen Borrego, present al plató per comentar Supervivientes, va ser preguntada sobre el tema. Ella va respondre de manera ferma i taxativa: "No soc jo qui ha de parlar. La que ha de parlar, desgraciadament, no hi és".

A més, va enviar un missatge a Edmundo Arrocet igualment contundent: "No li desitjo cap mal, li desitjo tota la felicitat del món. L'únic que vull és que a la meva mare, almenys a la meva mare, se la deixi descansar en pau".

No obstant això, sembla que el desig de Carmen no es farà realitat. I és que ell es troba escrivint les seves memòries i sembla que María Teresa serà peça clau. És més, possiblement després d'aquesta revelació pública, ell no dubti a fer algun tipus de manifestació molt aviat.

En resum, la revelació realitzada per ¡De Viernes! ha il·luminat una de les controvèrsies més comentades a la premsa del cor. La confirmació que Edmundo Arrocet va trencar la relació amb la seva parella a través d'un missatge de WhatsApp contradiu les declaracions prèvies de l'humorista. I, per tant, dona suport a la versió de la família Campos.