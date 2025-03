Comunicat urgent de Pelayo Díaz enmig de 'Supervivientes': 'M'emociono'

Pelayo Díaz va protagonitzar a la gala de Supervivientes un dels moments més commovedors de la nit. El dissenyador es va mesurar les forces amb Nieves a la prova de líder i, després de la seva derrota, va emetre un comunicat carregat de sentiment. Pelayo es va confessar seguidor del programa i, participar en aquesta edició i viure l'experiència de prop, és un somni per a ell.

“M'emociono per mi, m'emociono pels meus companys, ja som una família”, va afirmar amb la veu tremolosa. Com a seguidor del programa, sempre ho veia des de casa seva, meravellant-se amb les experiències d'altres. No obstant això, viure-ho en carn pròpia ha estat una experiència encara més intensa, d'aquí el seu missatge després de realitzar la seva primera prova de líder.

Pelayo Díaz emociona amb el seu comunicat a Supervivientes

Pelayo Díaz s'ha erigit en un dels participants més forts de la nova edició de Supervivientes. En qüestió d'una setmana, ha estat protagonista dels primers enfrontaments dins de l'illa. El més sonat, el que va protagonitzar amb Terelu a la palapa.

El dissenyador està demostrant que la seva intenció és quedar-se, complint així un dels seus majors somnis. Pelayo va deixar escapar tota aquesta emoció el passat dijous després de participar en la primera prova de líder i perdre contra Nieves. “M'emociono per mi, m'emociono pels meus companys, ja som una família”, va començar dient en el seu comunicat.

La seva passió pel programa, que seguia des de casa, s'ha multiplicat en viure-ho en primera persona. La possibilitat de formar part d'aquesta aventura li genera una felicitat immensa, així com veure com cada dia tots van superant els desafiaments. “Veure com tots van superant les seves pors i com ens anem superant en tot”, va afegir, sentint-se part de la resta dels seus companys.

Gran part de l'emoció de Pelayo es troba en la manera en què tot el grup ha connectat a Supervivientes. Sobretot, perquè el grup al qual pertany el dissenyador li ha tocat viure l'experiència a Playa Furia. Una localització molt més dura que la de la resta, que es troben a Playa Calma.

No obstant això, malgrat les adversitats de la seva ubicació, Pelayo sent que el seu grup treballa en equip per superar les dificultats. La convivència en un entorn tan extrem ha enfortit els llaços entre ells, creant una xarxa de suport i comprensió. D'aquí l'emoció de Pelayo enmig de Supervivientes.

Pelayo Díaz compleix el seu somni a Supervivientes

Pelayo va afrontar la seva participació a Supervivientes amb nerviosisme, però, sobretot amb molta il·lusió. Abans de posar rumb a Hondures, va confessar que el seu avi, abans de morir, era un seguidor del format. El mateix dissenyador també, i no s'ho va pensar quan li van proposar participar en aquesta nova edició.

De fet, va començar la seva trajectòria amb determinació, deixant clar que arribava per participar i emportar-se el premi. Aquesta sinceritat va fer que se situés el dissenyador com el més polèmic de Supervivientes. No en va, va protagonitzar el seu primer enfrontament, ni més ni menys que amb el fitxatge estrella: Terelu.

Però al marge del seu caràcter controvertit, Pelayo també ha demostrat una vena sensible i solidària. Es va emocionar en parlar de la mort de la seva anterior parella, David Delfín, i de com això el va afectar.

El passat dijous, el dissenyador va tornar a treure aquest costat més humà alegrant-se per la victòria de Nieves a la prova de líder. Tot i que competien tots dos pel títol, Pelayo es va mostrar orgullós per la victòria de la seva companya. La possibilitat de ser part de Supervivientes l'omple d'emoció, així com poder comprovar la capacitat de superació de tots els seus companys.