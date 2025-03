Beatriz Rico destapa el que ningú imaginava de 'Supervivientes': 'Ni un sol minut'

Després d'abandonar de forma voluntària Supervivientes 2025, Beatriz Rico ha revelat el que ningú imaginava sobre la seva estada a Hondures. "Em seria impossible dormir ni un sol minut", ha assegurat l'actriu davant dels televidents.

Va ser el passat diumenge, 9 de març, quan van saltar totes les alarmes al voltant de la concursant. Aquell dia, Sandra Barneda va anunciar en la primera gala de Conexión Honduras que, a menys de 72 hores de començar l'aventura, la intèrpret havia activat el protocol d'abandonament.

Tal com va explicar Beatriz Rico, el motiu no seria un altre que la falta de son: "La por més gran que tenia era no dormir, perquè tinc el son molt lleuger. Les condicions són hostils i, si a sobre vaig amb un son lleuger, se m'ha multiplicat per mil".

No obstant això, no va ser fins dimarts, 11 de març, quan va destapar tota la veritat sobre la seva sortida de la nova edició de Supervivientes. Un abandonament que ha estat molt criticat i qüestionat a les xarxes socials:

"En unes condicions tan adverses, el problema es multiplicaria de tal manera que em seria impossible dormir ni un sol minut. Si no dorms, el cos arriba un moment en què col·lapsa... No pots estar sense dormir. Jo ja vaig notar que em començava a fallar la vista, a xiular les orelles...".

Beatriz Rico revela per sorpresa els motius pels quals va abandonar Supervivientes

En un intent per emmudir tots els rumors relacionats amb la dubtosa intervenció de l'organització, Beatriz Rico va fer un pas endavant per explicar tota la veritat. I ho va fer durant la primera emissió de Supervivientes: Tierra de Nadie, programa presentat per Carlos Sobera.

Després d'assegurar que va decidir abandonar la competició perquè li "seria impossible dormir ni un sol minut", l'actriu va tornar a trencar el seu silenci. Però en aquesta ocasió ho va fer per a la web de Telecinco.

"Sabia que el son per a mi era un problema, però mai vaig pensar que fos el detonant que em fes sortir de la llista. Jo la meva gira de teatre la vaig cancel·lar pensant estar tres mesos allà, m'ha agafat com per sorpresa", va assegurar Beatriz Rico, fora de les càmeres de Supervivientes 2025.

D'altra banda, l'exconcursant també va revelar la reflexió que va tenir abans de prendre la decisió d'abandonar aquesta experiència. "Vaig saber que no podia continuar més quan em va començar a fallar la vista, tenia xiulets a les orelles i estava molt marejada", va aclarir l'actriu.

Una sensació que Beatriz Rico descriu com "estar en un videojoc i que sembla que tot passa des de fora". "Allà vaig dir, crec que aquest és el meu límit", va afegir a continuació.