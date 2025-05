Nagore Robles deixa tothom en xoc en confirmar la pitjor notícia sobre Kiko Hernández

Nagore Robles destapava el passat dissabte una informació protagonitzada per ella i per Kiko Hernández. La televisiva donava a conèixer en el programa Al cielo con ella que va ser el tertulià qui va fer que confessés la seva homosexualitat públicament.

"Ho va fer Kiko Hernández. Té nassos!", confirmava l'ex de Sandra Barneda després de ser preguntada si el fet de ser lesbiana li havia penalitzat en la seva carrera. "Em treu de l'armari un tio que portava 50 anys en ell", exclamava la convidada.

Una frase que desfermava les rialles d'Henar Álvarez, presentadora de l'esmentat espai de la cadena pública. La convidada feia clara al·lusió a Kiko Hernández, qui va sortir de l'armari el 2023 en conèixer-se la seva relació amb Fran Antón.

Nagore deixava clar que la seva condició sexual no l'ha perjudicat en la feina, encara que sí a altres persones. Tot i no haver-se sentit mai assenyalada per aquesta raó, sí va decidir fer pública la identitat de la persona que va posar la seva sexualitat en el punt de mira.

Segons Robles, va ser Kiko Hernández qui va decidir convertir aquest aspecte de la seva vida en un tema de Sálvame. Una situació que es va produir en un moment en què ella encara no havia parlat sobre això amb la seva família.

La col·laboradora es manté per al col·lectiu LGTB com "un referent lèsbic sense ploma" tal com ella mateixa es defineix. Tot i així, quan ella va aparèixer per primera vegada a televisió com a participant de Gran Hermano, aleshores no se sabien detalls sobre la seva orientació sexual.

En l'actualitat Nagore Robles manté una relació amb la influencer Carla Flila. Robles, de 42 anys, li porta 16 primaveres a la seva noia. "De vegades sento que som de generacions molt diferents", confessava la basca.

Tanmateix, i malgrat la diferència d'edat, Nagore reconeix que estan molt bé juntes. "La tranquil·litat i la facilitat és el més semblant a la felicitat que he trobat mai", confessava.

Anys enrere, Nagore va formar al costat de Sandra Barneda una de les parelles més mediàtiques del moment. Sis anys en què ambdues no van tenir problemes a mostrar el seu amor en públic, trencant prejudicis i convertint-se com a exemple per a altres dones.

Abans de començar la seva relació amb la presentadora de Telecinco, Nagore va sortir amb Sofía Cristoo. Un romanç que va fer públic en el reality Acorralados de la mateixa cadena. La filla de Bárbara Rey i Nagore Robles van arribar a anunciar que es casaven el 2012, tanmateix, aquest enllaç mai es va arribar a celebrar.

Queda clar que a Robles li hauria agradat anunciar ella mateixa la seva homosexualitat. Ara, molts anys després de sortir a la llum, la col·laboradora ha recordat que va ser Kiko Hernández qui va donar a conèixer aquest fet. Un gest no exempt d'ironia tenint en compte que ell va mantenir la seva orientació sexual en secret fins poc abans del seu casament.