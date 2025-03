Kiko Hernández revela el motiu secret pel qual ha anat amb Fran Antón a Las Vegas

Kiko Hernández ha deixat tothom sense paraules al programa Ni que fuéramos. El col·laborador ha revelat un secret que ningú esperava: s'ha casat de nou amb el seu marit Fran Antón a Las Vegas. Ho ha explicat en directe i ha revelat tots els detalls que no havia compartit abans.

"Vaig fer una cosa que no vaig penjar a les xarxes socials perquè volia fer-ho, ho vam retratar i, a més, ho volia regalar a aquest programa", ha explicat. "M'he tornat a casar amb el meu marit a Las Vegas", ha confessat emocionat.

No ha estat una cerimònia improvisada. Kiko Hernández ha aclarit que a Las Vegas no et cases d'un dia per l'altre: "Això que vas i et cases l'endemà és mentida", ha afirmat.

Kiko Hernández dona tots els detalls del seu viatge a Las Vegas amb Fran Antón

La cerimònia ha tingut lloc al famós hotel Caesars Palace i ha estat planificada amb mesos d'antelació. "Allà per casar-te has d'esperar quatre mesos", ha explicat.

Les imatges que ha mostrat han sorprès tothom. El casament ha estat íntim, només hi han estat ells dos.

"Un dels testimonis ha estat el càmera i el jutge és un altre testimoni", ha explicat entre rialles. "Només hi anàvem nosaltres dos", ha insistit, deixant clar com d'especial ha estat aquest moment per a ells.

Un altre detall que ha compartit és que la cerimònia ha estat en espanyol. "L'home era mexicà, així que la cerimònia ha estat en espanyol", ha revelat. Ha durat uns vint minuts i han tingut públic.

Kiko Hernández confirma en directe que està molt enamorat de Fran Antón

Kiko també ha confessat una cosa que pocs esperaven. "Jo m'he casat quatre vegades en dos anys i en tots els casaments he sentit el mateix", ha admès. El seu amor per Fran Antón segueix intacte i ha volgut deixar-ho clar amb aquest nou enllaç.

Després del casament, han celebrat la seva unió amb una nit especial a la ciutat del pecat. "Vam anar al Cirque du Soleil i a sopar a un dels millors restaurants de Las Vegas", ha explicat Kiko.

Així, Kiko Hernández ha revelat el secret millor guardat del seu viatge i ha compartit els detalls més íntims del seu casament a Las Vegas amb Fran Antón. La seva emoció ha estat evident i ha demostrat, una vegada més, com d'enamorat està del seu marit. Sens dubte, un casament que mai oblidaran.