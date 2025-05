Alejandra Rubio trenca definitivament amb Terelu Campos i llança un advertiment

Alejandra Rubio no ha tingut cap problema a mostrar obertament la raó del seu enuig amb la seva mare. A la filla de Terelu Campos no li ha agradat gens que la tertuliana hagi donat detalls d'assumptes relacionats amb la seva vida. El que també ha quedat molt clar és que no li sembla oportú que parli de la relació que manté amb la mare de la seva parella, Mar Flores.

La passada setmana Alejandra Rubio veia com la seva mare apareixia a la portada de dues revistes. La filla gran de María Teresa Campos, que recentment apareixia sobre les taules, se sincerava com mai. Una xerrada en la qual es referia, entre altres assumptes, a com és la seva relació amb la seva consogra, la mare de Carlo Costanzia.

El fet que Terelu, per exemple, hagi explicat que Flores la felicités per Nadal no ha fet gens de gràcia a Alejandra Rubio. La jove ha mostrat públicament el seu malestar amb la seva mare en el programa en el qual treballa.

Alejandra Rubio deixa a la vista la raó del seu enuig amb la seva mare

La influencer, confirmant que no vol entrar en cap joc mediàtic, tampoc desitja que altres persones es vegin exposades al mateix. És el cas de la mare del seu xicot, Carlo Costanzia, a qui Terelu Campos ha nomenat en la seva més recent entrevista.

"Jo no faig aquestes coses", començava dient Alejandra durant la seva intervenció a Vamos a Ver. I continuava: "Em semblen innecessaris aquests titulars", deia, per després afirmar que no creu que s'hagin de donar explicacions sobre què succeeix en la seva família.

Unes paraules després de les quals va confirmar que ja li va comunicar a la seva mare el que pensava sobre aquest assumpte. "Ella sap el mitjà en el qual treballa i que si parla d'aquestes coses les portaran a portada, i a mi no em sembla bé", explicava visiblement molesta.

La jove considera que la seva mare "s'ha equivocat". Si bé va admetre que no ho ha fet amb mala intenció, creu que no cal seguir alimentant un tema que ja està desmentit. Alejandra Rubio es referia a la suposada enemistat entre la seva mare i Mar Flores, sobre la qual en el seu dia tant es va parlar.

Alejandra Rubio deixa clar que no està disposada a donar detalls de la seva vida

Ara, Alejandra només vol seguir amb el seu dia a dia sense donar més explicacions. Una postura amb la qual deixa clar també que entre la seva mare i la mare de la seva parella no hi ha cap problema.

"Ja hem dit que està tot bé, no cal donar més explicacions de res. Punt final", tancava la tertuliana.

A manera de conclusió, la cosina de José María Almoguera advertia que no hi ha excuses quan el tema a tractar està relacionat amb ella, la seva parella, o algú del seu entorn. "És la meva vida, la meva vida va per davant de qualsevol ximpleria, i com que és la meva vida, dic que no em sembla bé", sentenciava Alejandra.