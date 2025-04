La dura confessió que Sandra Barneda ha fet a 'Universo Calleja': 'Me'n vaig...'

Durant l'última emissió de Universo Calleja, la presentadora Sandra Barneda ha tornat a commoure tots els espectadors amb una nova i dura confessió: “Me'n vaig ben plena d'amor”.

Fa una setmana, la comunicadora va compartir amb Jesús Calleja un dels moments més dolorosos de tota la seva vida: la trista i recent defunció del seu nebot de 20 anys.

“He de recompondre'm una mica… Quan em vas trucar estava esplèndida. Menys de 20 dies més tard, succeeix una tragèdia a la família: el meu nebot mor amb 20 anys. No fa ni una setmana que ha mort i dubto moltíssim de venir, per forces, per tot… És una hòstia tan gran, tan bèstia”.

No obstant això, aquest dimecres 2 d'abril, Sandra Barneda ha tornat a sorprendre els seguidors de Universo Calleja amb una nova i reveladora confessió. Visiblement emocionada, la comunicadora s'ha acomiadat de l'aventurer amb unes emotives paraules.

“Jesús, jo vaig venir amb el cor molt trencat, sense saber si podria aguantar, però me'n vaig ben plena d'amor”, ha començat dient la presentadora de La Isla de las Tentaciones.

Sandra Barneda fa una nova i dura confessió durant el seu comiat a Universo Calleja

Després de gaudir de la divertida actuació d'Antonio Orozco, Sandra Barneda no ha pogut contenir l'emoció en posar fi a la seva aventura dins de Universo Calleja. De fet, les seves llàgrimes han aconseguit commocionar tant a Ágatha Ruiz de la Prada com al mateix Jesús Calleja.

Tant és així que el presentador d'aquest format de Cuatro no ha dubtat a acostar-se a ella per consolar-la, moment que la comunicadora ha aprofitat per fer una dura confessió.

Després d'assegurar que, encara que va arribar amb el “cor trencat”, Sandra Barneda ha afirmat que se'n va “ben plena d'amor”. A més, ha volgut compartir quina és la lliçó que ha après durant aquesta irrepetible experiència:

“Crec que això és un exemple de la vida, cal seguir i travessar el sofriment i trobar-te éssers meravellosos. M'heu demostrat molta humanitat, així que gràcies. I sobretot, gràcies a tu, Jesús… Per a mi ets un dels meus àngels”.

Per la seva banda, Carlos Latre, company de Sandra Barneda en aquesta aventura, també ha volgut dir unes paraules abans de posar fi al seu pas per Universo Calleja.

“No saps la pena amb la qual ens n'anem, però l'alegria amb la qual ens n'anem. Ha estat una cosa que, a mi almenys, crec que m'ha canviat la vida. Vull donar-te les gràcies de cor”, ha confessat l'humorista.

Finalment, Jesús Calleja ha assegurat que “és la vegada que més sentiré haver d'acomiadar algú, de veritat”, mentre mirava fixament a Sandra Barneda i Carlos Latre.