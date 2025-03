Nagore Robles ha causat gran preocupació entre els seus seguidors després d'anunciar una inesperada última hora a les seves xarxes socials. La col·laboradora de televisió va compartir un missatge impactant que ràpidament va generar reaccions entre els seus fans. I és que Nagore Robles ha preocupat a tothom després de confessar la gran acció que havia tingut la seva nòvia, Carla Flila.

Dimarts passat, Nagore va pujar una imatge inquietant al seu perfil d'Instagram. A la fotografia, es podien veure diverses erugues a terra, acompanyades d'un missatge que va encendre totes les alarmes: “Quin ensurt ens hem endut. Nash està bé perquè Carla l'ha vist molt de pressa i ha evitat que s'hi acostés”.

Les seves paraules van fer que molts es preguntessin què havia succeït exactament. Nagore va explicar que el seu gos Nash va estar a punt d'entrar en contacte amb aquestes erugues, conegudes per ser perilloses per a les mascotes. Afortunadament, la ràpida intervenció de la seva nòvia, Carla Flila, va evitar el que podria haver estat una situació greu.

Nagore Robles preocupa a tothom després de confessar el que ha succeït amb Carla Flila

“Aneu amb compte”, va afegir Nagore en el seu missatge, deixant clar que l'amenaça era real i que altres propietaris de mascotes havien d'estar atents.

L'ensurt va ser gran, però tot va quedar en un avís gràcies a la rapidesa de Carla. No obstant això, les paraules de Nagore no van passar desapercebudes. Els seus seguidors saben l'amor incondicional que sent per Nash i van entendre la por que devia sentir en aquell moment.

Les reaccions no van trigar a arribar. Molts dels seus fans li van enviar missatges de suport, compartint les seves pròpies experiències i agraint l'advertència.

La processionària del pi, un tipus d'eruga molt comú en certes èpoques de l'any, és altament tòxica per als gossos. Això fa que aquest tipus de situacions siguin especialment alarmants.

Nagore Robles i Carla Flila confirmen que tot ha quedat en un petit ensurt

Afortunadament, Nash no va patir danys. Però aquest episodi ha servit per recordar a tothom la importància d'estar alerta en els passejos amb les seves mascotes.

Nagore, molt activa a les xarxes, va voler compartir la seva experiència perquè altres propietaris no passin per un ensurt similar.

Amb aquest missatge, Nagore Robles i Carla Flila han tornat a demostrar com d'importants són els petits detalls quan es tracta del benestar dels seus éssers estimats. Una història que, tot i que va acabar bé, ha deixat una lliçó valuosa per a tots els amants dels gossos.