Nagore Robles aconsegueix sorprendre en confirmar una cosa de 'Supervivientes 2025'

Durant una de les seves últimes entrevistes, Nagore Robles ha aconseguit deixar més d'un sense paraules en confirmar una dada inesperada sobre Supervivientes 2025. Informació que està directament relacionada amb un dels misteris d'aquest any.

Fa un any, la col·laboradora de televisió no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de verbalitzar el seu desig de participar en aquest famós reality de Telecinco. Tant és així que estava disposada a arribar a un acord amb la productora.

No obstant això, tal com ha confirmat ara Nagore Robles, els seus desitjos no s'han materialitzat. Però això no li ha impedit opinar i qüestionar el fitxatge de Terelu Campos com a participant especial de Supervivientes 2025.

“Terelu anirà allà a posar-se crema i fi. No tinc cap dubte, anem”, ha assegurat la presentadora i col·laboradora de televisió en la seva entrevista. A més, no ha tingut cap problema a confirmar una informació inesperada sobre aquest format de Mediaset Espanya.

Nagore Robles no s'ho ha pensat dues vegades abans de posar en dubte que Terelu vagi a saltar des de l'helicòpter, igual que la resta dels seus companys. Paraules amb les quals ha deixat entreveure el possible favoritisme que rebrà la mare d'Alejandra Rubio durant la seva estada a Hondures.

Nagore Robles sorprèn amb l'últim que ha explicat sobre la nova edició de Supervivientes 2025

Durant tota la seva trajectòria dins de Mediaset Espanya, Nagore Robles ha tingut l'oportunitat de conèixer diversos rostres coneguts de l'empresa, entre ells, Terelu Campos. Per això, està convençuda que la seva estada als Cayos Cochinos serà molt diferent de la dels seus companys.

Tant és així que ha assegurat que l'organització de Supervivientes 2025 li facilitarà, fins i tot, el seu salt de l'helicòpter. “Jo crec que li posaran unes escaleretes perquè ella baixi, a poc a poc. No la veig jo tirant-se”, ha opinat la col·laboradora de televisió.

“Anem, igual em sorprèn i he d'enrotllar-me la llengua com una persiana... Però anem, jo crec que baixaran l'helicòpter perquè pugui tocar l'aigua amb la punteta a veure si està freda o no”, ha afegit Nagore Robles.

Després de conèixer l'opinió de l'actual concursant de Bake Off: Famosos al forn, l'entrevistador no ha dubtat a fer broma amb aquesta situació. “O pot ser que l'helicòpter aterri directament a l'illa”, ha assegurat entre rialles.

“Tranquil·lament m'espero això. Per ella, el que faci falta”, li ha respost de manera taxativa Nagore Robles, llançant un nou dard a l'organització de Supervivientes 2025.

D'altra banda, a més de qüestionar la participació especial de Terelu, l'entrevistada també ha opinat obertament sobre el fitxatge d'Álvaro Muñoz Escassi: “És un tipus dur”.

“Vaig coincidir amb ell en un reality i la veritat és que és intens. És un concursant fort que es lliurarà al màxim en les proves i que no es complica. Això sí, no és algú conflictiu, més aviat sap quedar bé amb tothom… Veurem què tal ho fa”, ha afegit a continuació.