Andy, de Andy i Lucas, pren una decisió que ningú esperava: 'Serà una nit…'

Andy, integrant del famós duo Andy i Lucas, ha tornat a les xarxes per compartir amb els seus fans l'última i important decisió que ha pres juntament amb el seu company. Després de la sobtada mort del germà de Lucas, tots dos han anunciat el seu retorn als escenaris: "Serà una nit molt especial".

Aquest dimarts, 4 de març, Pedro González va perdre la vida als 55 anys després de patir un infart sobtat i fulminant. Una defunció que, com era d'esperar, ha deixat completament trencats a tots els seus éssers estimats.

Prova d'això és l'emoció amb què Andy va arribar al tanatori on es trobaven les restes mortals del germà de Lucas. "No puc, de veritat que no, perdoneu-me", va assegurar als mitjans de comunicació, mentre li donaven el condol per aquesta pèrdua.

Ara, enmig d'aquest profund dolor, tots dos cantants han tornat a les xarxes del seu duo per anunciar l'última decisió que han pres. Una informació que ningú esperava.

Tal com han assegurat Andy i Lucas, malgrat aquest tràgic contratemps, no pensen desatendre els seus compromisos professionals. Tant és així que, segons han anunciat ja, el seu concert de Pamplona, el qual se celebra aquest mateix divendres a la nit, es manté: "Serà una nit molt especial".

Andy i el seu company Lucas han pres una important i inesperada decisió

Amb el suport incondicional que sempre li ha brindat Andy, Lucas ha tornat a les xarxes socials amb un nou i inesperat comunicat. Hores després de la defunció de Pedro, tots dos han anunciat que el seu concert d'aquesta nit a Pamplona segueix endavant.

"Aquest divendres sortiré a Pamplona a l'escenari amb l'ànima plena d'emoció, deixant que la música parli per mi", ha assegurat amb emoció el germà del difunt.

D'altra banda, l'amic i company d'Andy ha assegurat que, "malgrat el dolor" que sent en aquests moments, cap dels dos està disposat a desatendre els seus compromisos:

"La professionalitat i la passió estaran més presents que mai per oferir un concert a l'altura del que ell hauria volgut. Serà una nit molt especial, i vull compartir-la amb vosaltres".

A més del comunicat, Lucas ha volgut compartir amb tots els seus fans una dada fins ara desconeguda sobre el seu germà Pedro. "Va ser ell qui em va regalar la meva primera guitarra i d'ella van sortir gairebé totes les cançons que avui en dia continuen sent conegudes", ha assegurat en la descripció del post.

Com era d'esperar, l'última publicació d'Andy i Lucas no ha passat per res desapercebuda entre els seus fans, moment que han aprofitat per donar-los el seu més sentit condol.

"El més sentit condol, a tu i a tota la família i amics. Tant de bo us arribi l'amor i consol que, des del cor i l'ànima, se us envia", ha escrit un dels seus clubs de fans. Altres, en canvi, han aprofitat per confirmar la seva assistència al concert: "Allí estarem per donar-te suport".