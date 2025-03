Els Reis d'Europa, enfonsats: Roberto de Luxemburg confirma els pitjors pronòstics

La vida de Roberto de Luxemburg i la seva família va canviar completament quan el seu fill menor, Frederic, va ser diagnosticat amb una malaltia rara. Durant anys, els símptomes van ser un misteri, cosa que va portar la família a un llarg camí d'incertesa. Ara, el príncep ha decidit parlar obertament sobre aquest procés i la lluita constant que han emprès per trobar solucions.

Roberto, cosí del Gran Duc Enric, ha dedicat la seva vida als negocis, però aquesta vegada el seu testimoni no està relacionat amb el món empresarial. En una entrevista recent, ha compartit la dura experiència d'enfrontar-se a la mutació POLG. Es tracta d'una malaltia que priva les cèl·lules d'energia, provocant una disfunció progressiva i fallades en diversos òrgans.

Un diagnòstic tardà després d'anys d'incertesa

Des que Frederic era un nadó, els seus pares van notar que alguna cosa no anava bé: mentre altres nens corrien i jugaven, ell dormia massa i tenia problemes d'equilibri. Amb el temps, la seva debilitat va anar en augment i va començar a emmalaltir amb freqüència. No obstant això, durant anys no van aconseguir trobar una resposta clara al que li passava.

Desesperats, Roberto i la seva esposa, Julie Elizabeth Houston Ongaro, van acudir a nombrosos especialistes a la recerca de respostes. La intervenció del pare de Julie, un reconegut cirurgià a l'Hospital General de Massachusetts a Boston, va ser clau per accelerar les consultes. Finalment, el 2016, van aconseguir un diagnòstic: Frederic patia la mutació POLG, una malaltia que ha requerit múltiples cirurgies i tractaments constants.

Una família unida en l'adversitat

Per a Frederic, la notícia va ser devastadora, saber que la seva vida no seria com la dels seus amics va ser un cop dur. No obstant això, la seva actitud ha estat admirable: "Té un gran cercle d'amics i sempre ha estat el centre d'atenció en cada festa. És superpositiu i superalegre", ha compartit el seu pare.

La família sencera va sentir l'impacte del diagnòstic. La seva germana Charlotte i el seu germà Alexander van decidir bolcar-se en el seu suport, assegurant-se que mai se sentís sol en la seva lluita. Encara que cada membre ha assumit la notícia de manera diferent, tots tenen una motivació comuna: fer tot el possible per millorar la vida de Frederic.

Una iniciativa que dona esperança

D'aquesta experiència va néixer la Fundació Príncep Robert, una organització que busca avançar en la investigació de malalties mitocondrials com la de Frederic. Ell ha participat activament en la seva creació, dissenyant logotips, la pàgina web i fins i tot una línia de roba que han lluït diverses estrelles de Hollywood.

La família ha treballat incansablement per recaptar fons. Han assistit a congressos de biotecnologia, establert contactes amb la indústria farmacèutica. També han contactat amb experts com el cap de neurologia pediàtrica de l'Hospital de Boston, que ara presideix la junta directiva de la Fundació.

En una dècada, han aconseguit reunir 10 milions de dòlars, destinats a accelerar la investigació i trobar una cura. El que va començar com un diagnòstic devastador s'ha convertit en una causa que uneix la família. Per a Roberto de Luxemburg, aquesta lluita és una prova de la resiliència humana i de la capacitat de trobar esperança en els moments més difícils.