L'aplaudida confessió d'Alessandro Lequio a 'Vamos a ver': 'Tots els pares...'

La investigació a la qual són sotmesos Anabel Pantoja i David Rodríguez per presumpte maltractament infantil a la seva filla continua generant enrenou. Bona mostra d'això és que avui s'ha posat sobre la taula la mateixa a Vamos a ver. I això ha servit perquè Alessandro Lequio hagi realitzat una confessió i reflexió que ha estat aplaudida a les xarxes.

Lluny de la seva habitual vehemència, el col·laborador s'ha mostrat serè i relaxat. I d'aquesta manera ha tret la cara en certa mesura pels joves citats. Ho ha fet dient: "Tots els pares ho intentem fer de la millor manera que podem".

Vamos a ver dona l'última hora sobre el cas d'Anabel Pantoja

Anabel Pantoja i David Rodríguez continuen en el punt de mira, després de sortir a la llum la investigació a la qual són sotmesos. Investigació que els ha portat a haver d'anar a declarar al jutjat, del qual han sortit molt seriosos.

Tot això ha estat posat sobre la taula avui a Vamos a ver, on Kike Calleja ha donat una última hora al respecte.

Així, ha explicat: "Anabel i David no diran res més. Estan tranquils i, un cop es tanqui la investigació, que pot ser d'aquí a uns dies, sí que donaran explicacions. Ho faran a través d'un comunicat".

La inesperada i reflexiva confessió d'Alessandro Lequio a Vamos a ver

Després d'aquesta informació, Alessandro Lequio ha volgut prendre la paraula per trencar una llança a favor dels protagonistes de la història. Conegut pel seu estil directe i, a vegades, vehement, ha adoptat en aquesta ocasió un to més serè en referir-se al delicat assumpte.

Les seves paraules exactes han estat aquestes: "Aquests dies, com tothom, he estat veient i llegint el que s'ha dit sobre aquest tema. I vull dir que no vull especular ni molt menys jutjar ningú".

"De la mateixa manera que la justícia va emetre un comunicat, espero que se li doni la major celeritat possible. Sí, perquè el cas es resolgui com més aviat millor i de la manera més ajustada als fets. Tots els pares ho intentem fer de la millor manera que podem, encara que, de tant en tant, tinguem les nostres relliscades".

Aquestes declaracions, carregades d'empatia, han estat rebudes amb sorpresa i elogis per part de l'audiència. I és que ha mostrat serenitat i cautela en abordar un tema tan sensible.