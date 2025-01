Comunicat sorpresa de Jesús Calleja, de ‘Volando voy’: ‘La millor notícia’

Jesús Calleja està d'enhorabona. El presentador ja té data per a l'estrena de Calleja en el espacio, una docuserie sense precedents a la televisió del nostre país que suposarà el treball més ambiciós del lleonès. "És la millor notícia que m'han donat a la meva vida", reconeixia l'explorador en el vídeo presentació del citat projecte.

Una gravació en la qual Jesús Calleja afirma que serà el tercer espanyol de la història a viatjar a l'espai. Avui dia, tan sols dos espanyols han tingut aquest privilegi: Pedro Duque i Miguel López-Alegría.

"Aquest projecte representa la culminació d'un somni de tota la vida", admet el presentador. Per a Calleja, segons ell mateix ha reconegut, es tracta no només d'una aventura personal. També suposa una oportunitat única per compartir amb l'audiència l'emoció, els desafiaments i la bellesa de veure la Terra des d'una perspectiva nova.

Jesús Calleja es convertirà en el tercer espanyol a viatjar a l'espai

Es tracta d'una docuserie que, a més d'aconseguir una gesta única, aconseguirà mostrar de nou al públic l'esperit aventurer i la passió per descobrir tan característiques de Calleja.

El divulgador, d'aquesta manera, s'avançarà a Pablo Álvarez, l'astronauta, lleonès com el presentador, que viatjarà a l'espai probablement l'any vinent.

L'explorador ha recordat que gràcies a l'experiència es tanca "el cercle de què ha estat la meva vida volant". Segons apunta ell mateix, "el meu somni des de nen sempre havia estat anar a l'espai, per sobre de qualsevol altre. Sempre m'he proposat complir els somnis, però mai vaig pensar que aquest es faria realitat".

Prime Video, plataforma de streaming en la qual s'emetran les quatre entregues previstes, ha avançat que s'estrenarà el pròxim 3 de febrer. Una producció que es podrà veure en exclusiva en més de 200 països de tot el món.

Serà aquell dia quan, en directe, Telecinco emeti el llançament del coet New Shephard amb Jesús Calleja a bord.

En la primera part de Calleja en el Espacio, l'audiència acompanyarà el presentador en un viatge. El seu periple comença buscant els orígens del seu somni espacial. Una experiència que anirà més enllà fins a l'exploració de la capacitat humana a l'univers.

Jesús Calleja veurà complert un somni que tenia des que era nen

El presentador de Volando Voy, a més, comptarà amb la participació de Pedro Duque i Miguel López-Alegría. També visitarà llocs estratègics com l'espectacular Gran Telescopi de Canàries.

El viatge portarà Calleja des de les instal·lacions de Blue Origin, prop de Seattle, fins al llegendari Johnson Space Center de la NASA a Houston. Allà obtindrà informació sobre la seva aventura espacial i coneixerà els projectes previstos perquè els humans tornin a la Lluna i arribin a Mart.

Calleja ja va avançar durant la retransmissió de les campanades amb les quals ens vam acomiadar de 2023 el que tenia al cap fer. "Pujaré a una nau espacial i sortiré a l'espai", va explicar. Ja aleshores va reconèixer que des de petit volia ser astronauta.

Amb tot, l'aventurer reconeixia que hi ha una part d'aquesta experiència que li fa por. "Perquè estàs allà ficat a 4.000 km per hora. És un susti-gusti, com dic jo".

Ara, un any després d'aquelles declaracions, queda clar que Jesús Calleja no mentia.